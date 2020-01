Kyrgios, a balhés

Számtalanszor került már összetűzésbe az ellenfeleivel – páros lábbal szállt már bele verbálisan Rafael Nadalba és Novak Djokovicsba is –, a játékvezetőkkel, de még a nézőkkel is. Most, az Australian Openen is 6 hónapos felfüggesztett eltiltással játszott, mert Cincinnatiban balhézott egy sort a székbíróval. Több tízezer dollárt kellett már befizetnie az ATP szervezetének különböző büntetések miatt. Mindemellett egészen elképesztően tehetséges, olyan ösztönös ütései vannak, amiket nem lehet tanulni, és amilyenekkel a nagy hármas (Federer, Djokovics és Nadal) tagjai sem büszkélkedhetnek. Ez alapján már rég Grand Slam-bajnoknak kellene lennie, de minimum GS-elődöntőkkel kellene büszkélkedni, és valahol a világranglista top 10. helye környékén állnia. Ehelyett összesen 6 kisebb tornagyőzelme van, és 26. a ranglistán. Mert nem szereti a teniszt, nem érdekli a játék. Csupán szülői nyomásra lett belőle teniszező, ő sokkal inkább kosárlabdázó akart lenni. Azt is elmondta, hogy sokkal többet tölt a palánk alatt, mint teniszedzéseken.

Kyrgios tökéletes példája az elfecsérelt tehetségnek. Illetve eddig az volt. Januárban azonban valami megváltozott körülötte. A szeptember óta tomboló ausztrál bozóttűz megmutatta, hogy ennek a flegma fiúnak is van lelke, méghozzá nem is kicsi. Az év első napjaiban, az ATP-kupán elcsukló hangon bejelentette, hogy minden ausztrál versenyen, amelyen elindul, az ászai után 200 dollárral támogatja az ausztrál bozóttüzek áldozatait. A bejelentést követően az ATP-kupán lejátszott 4 meccséből hármat megnyert, az Australian Openen szintén 3/4 a mérlege, óriási játékkal menetelt a nyolcaddöntőbe, ahol csak a világelső spanyol Rafael Nadal állította meg.

A teljes képhez hozzátartozik, ahogy már fentebb írtuk, Kyrgios él-hal a kosárlabdáért, az összes teniszező közül minden bizonnyal őt rázta meg leginkább Kobe Bryant tragikus halála. A Nadal elleni meccsre egy Bryant-mezben vonult be, és láthatóan a könnyeivel küszködött. Ilyen előzmény után a tavalyi szezonban valószínűleg azt láttuk volna, hogy Kyrgios tör-zúz a pályán, és összeveszik mindenkivel is. Hétfőn azonban ugyan az első szettben néha-néha küzdött az indulataival, ám a második szett kezdetétől fegyelmezett és pontos volt, végletekig kiélezett és remek meccset vívott Nadallal. És megütötte a 100. ászát az AusOpenen!

Úgy tűnik, Kyrgiosban a két tragédia valamit helyrebillentett, végre tud koncentrálni, és kicsit alázatosabbá is vált. Persze még most is eladja a lelkét egy-egy láb közötti ütésért, de ha továbbra is ilyen szellemben folytatja a karrierjét, lehet, pár év múlva már nem egy elherdált tehetségként fogjuk emlegetni, hanem mondjuk GS-bajnokként.