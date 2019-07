Kenderesi fizetne, hogy hazaengedjék

A magyar úszót szexuális zaklatással gyanúsítják, vasárnap egy szórakozóhelyről vitték el ittas állapotban, miután egy 18 éves lány kihívta a rendőröket Kenderesi állítólagos zaklatása után.

Kenderesi elismerte ugyan, hogy hozzáért a lányhoz, de tettét megbánta, bocsánatot is kért, a zaklatást viszont tagadta. Kenderesi helyzetét az is rontotta, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, se akkreditációs kártya. Ez is közrejátszott abban, hogy a hatóságok úgy döntöttek: a vizsgálat ideje alatt, vagyis tíz napig nem hagyhatja el az országot.

A rendőrség most azt közölte, hogy Kenderesi a kihallgatásán is elismerte a fizikai kontaktust, de tagadja a vádakat.

Jelezte, hogy hazatérne Magyarországra, és ezért hajlandó lenne kifizetni és letétbe helyezni a becsült bírságnak megfelelő összeget.

Ennek mértékét nem közölték, de a becslések szerint forintban akár milliós nagyságrendű is lehet.

Közben Kenderesi Tamás barátnője az Instagramon jelezte, hogy kiáll a barátja mellett. Egy közös képre azt írta ki: "ilyen erősek vagyunk együtt". (Index)