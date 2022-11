Jövőre indul a női labdarúgó Nemzetek Ligája

A jövő évtől kezdődően a nőknek is megrendezik a labdarúgó Nemzetek Ligáját.

A jövő évtől kezdődően a nőknek is megrendezik a labdarúgó Nemzetek Ligáját.

Az európai sportági szövetség (UEFA) csütörtökön jelentette be, hogy a férfiak mintájára 2023 őszétől a nőknél is az NL-meccsek váltják fel a felkészülési találkozókat. A sorozatnak az Európa-bajnoki és a világbajnoki kvalifikációban is lesz szerepe.

A válogatottakat a nőknél három divízióba sorolják majd a világranglistán elfoglalt helyezésük alapján, és három-, illetve négycsapatos csoportokban ők is kieséses-feljutásos rendszerben játszanak majd. A magyar női válogatott a 44. a világranglistán.

A férfiaknál 2018 óta rendezik meg a sorozatot, amelynek legutóbbi kiírásában a magyar válogatott az A divízióban csoportja második helyén zárt az Európa-bajnok olaszok mögött, a németek és angolok előtt. A 2018/19-es kiírást a portugálok, a legutóbbit a franciák nyerték.