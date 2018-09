Jobbak voltunk, mint a Slovan – mondja a DAC edzője

Pozsony | Érthetetlen potyagól, kakaskodás, a DAC kárára tévedő bíró – az első szezonbeli vereség krónikája.

A Fortuna Liga csúcsrangadóján a mezőny első két csapata mérkőzött, a Slovan két ponttal előzte meg a csallóközieket, és mindkét csapat veretlen volt.

A vendéglátók most 3:2-re győztek.

2017-től öt meccset vívott egymással a két gárda, a mérleg: két győzelem, egy döntetlen és két vereség. Utoljára három és fél évvel ezelőtt gyűjtötték be nindhárom pontot a dunaszerdahelyiek a disznólegelői pályán, ahol ez az összecsapás volt az utolsó.

Ivan Kmotrík, az ellenfél alelnöke elégedetlenségét fejezte ki csapata eddigi teljesítményével kapcsolatban, szerinte egy ilyen játékoskerettel rendelkező alakulatnak jóval többet kellene nyújtania.

A szövetség által eltiltott Martin Ševela helyén az edző segédje, Vlagyimir Radenkovics ült a Slovan kispadján, akinek csapatából hiányzott a sérüléssel bajlódó Vasil Bozsikov. A DAC a legerősebb felállásban vágott neki a küzdelemnek.



DAC kísérletek, Slovan találatok

A vendégek kezdtek frissebben, Bayo kihasználhatta volna az ellenfél védelmének megingását, de Greif kapus lábában elakadt a lövése. Az ellentámadást követően Sporar félmagasan ívelt be, Moha azonban hibázott. Egy Pačinda-Bayo okos összjáték után a védők hazafejelték a labdát. Aztán Jedlička jeleskedett, Moha bombáját és Csavrics löketét hárította a hálóőr. A DAC részéről vitathatatlanul adódtak gólszerzési lehetőségek, ám a csatárok nem éltek a lehetőséggel, így bekövetkezett az örökérvényű szabály, ha nem adsz, kapsz. Az első negyedóra végén Šatka szabálytalankodott és a szabadrúgásból Moha a jobb felsőbe tekert - 1:0.

Méltó születésnapi ajándék volt ez a marokkóinak. A sárga-kékek szabadon engedték kibontakozni a vendéglátókat, aminek rögvest meg is lett az eredménye. Moha hozta lendületbe a kékek gólzsákját, Andraz Sporart, aki kilőtte a hosszú sarkot - 2:0.

Négy perc alatt két gól! A 40. percben egy vendégszurkoló zavarta meg a DAC szurkolók békés hangulatát, ám a biztonságiak gyorsan intézkedtek. A félidő hátralévő részében ugyan többet kezdeményezett a DAC, ám mindig akadt egy láb, vagy egy fej, amelyen elakadt a támadás.

Érthetetlen, felfoghatatlan potyagól

A második játékrészt Vida Kristopher szöglete, illetve Koštrna célt tévesztett fejese vezette be. A DAC legtöbbször zsebkendőnyi területen villogtatta páratlan technikai tudását és szabadrúgások tömkelegét végezhette el. A Slovan nemigen kezdeményezett, mindenekelőtt a játéktér közepét tartotta szemmel, úgy tűnt, hogy az eredmény megtartására törekedett. Ekkor talán unatkozott is Jedlička. Később egy Vida lövés, egy Šatka próbálkozás, egy Bayo fejes és egy Pačinda szabadrúgás következett. Sajnos eredmény nélkül. A 73.perc hozta a hidegzuhanyt a több mint nyolcszáz vendégszurkoló számára. Radoslav Bobko asszistens lest jelzett, a játékvezető pedig vélhetően előnyszabályt alkalmazott. Jedlička minden bizonnyal úgy vélte, hogy szabadrúgás következik a tizenhatos vonalon túlról, így odagurította a labdát Sporarnak. Eleinte a szlovák labdarúgás legdrágább játékosa sem értette az esetet, aztán némi habozás után az üres kapuba továbbította a labdát – 3:0.

Herc elbűvölő találata

A Hyballa legénység még ekkor sem adta fel a harcot. A 76. percben Bayo járt túl Greif eszén és a kapuba fejelt - 3:1. Nem sokkal később az elefántcsontparti válogatott növelhette volna találatai számát, lövése azonban a felső lécről hagyta el a játékteret. A 80. percben az ifjúsági válogatott Christián Herc, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, tizenöt méterről káprázatos gólt akasztott a Slovan kapujába – 3:2.

A meccs vége felé kakaskodás miatt percekig állt a játék, majd a bíró kiállította a második sárgáját begyűjtő Bayot. A nyolc perces hosszabbításban még Kalmárnak, Divkovicsnak és Konenak nyílt kisebb-nagyobb lehetősége az egyenlítésre, azonban egyikük próbálkozása sem járt sikerrel.

Hyballa: Jobbak voltunk

„Örülök a három potnak és annak, hogy öt ponttal elhúztunk a DAC-tól. Sajnos, nem ez volt az első eset, hogy magabiztos vezetés után lélektanilag mintha összeroppantunk volna. Sportszerű meccsen vagyunk túl” - vélekedett Vlagyimir Radenkovics, a Slovan edzője.

Kollégája szomorkodott az elhullajtott pontok miatt.

Elszenvedtük szezonbeli első vereségünket. Úgy vélem, hogy ezúttal a jobb csapat maradt alul. A szerencsétlen harmadik gól után mindent egy lapra tettünk, de nem sikerült egyenlítenünk. Többet birtokoltuk a labdát, mint az ellenfél, stílusosan fociztunk. A döntetlen minden féleképpen benne volt a játékunkban. Gratulálok a kékeknek

- mondta Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője.

A többéves tapasztalattal rendelkező, negyven esztendős Dušan Sedlák játékvezető sokat, és általában a DAC kárára tévedett.

ÁBEL GÁBOR