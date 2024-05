Jó eredményeket értek el a bodrogköziek duatlonban

A 3 km-es futásból, 10 km-es kerékpározásból és újabb 1100 m-es futásból álló versenyszámokat pihenő nélkül kellett teljesíteni, az időeredménybe a két szám közötti átöltözés ideje is beleszámított.

A körülményekhez leginkább a királyhelmeci Wágner László tudott alkalmazkodni, aki összesítésben 15. lett, kategóriájában (36–41 évesek) viszont csak egy versenytársa bizonyult nála jobbnak. Wágner lapunknak elmondta, nagyon élvezte a versenyzést, s különösebben egyik számban sem kellett megerőltetnie magát. A második legjobb eredményt elérő bacskai Kun Patrik 17.-ként ért célba, kategóriájában (30–35 évesek) a 4. lett. „A verseny szervezése kifogástalan volt, a kiegészítő programokkal együtt. A futószámokat és a kerékpározást is a belvárosban kellett abszolválnunk. Az előbbieken volt minden, lejtő és emelkedő egyaránt. Az utóbbiban kaptunk kacifántos, manőverezős dupla kanyarokat, amelyek kissé megnehezítették a dolgunkat, de nem jelentettek komolyabb akadályt. Nekem a depózás jelentett gondot, a futásból való átváltás kerékpárra, ahol hibáztam is. Tapasztalatlanságom miatt szabályt is szegtem, így értékes másodperceket veszítettem a dobogóért folyó küzdelemben – mesélte az Új Szónak Kun. – Ami pedig a további duatlon- vagy akár triatlonversenyeket illeti, Cseh Kristóf barátommal úgy tervezzük, az egyéni számokban való indulásokon kívül együtt, váltóban is megmérettetjük magunkat. Ezt a fajta versenyzést is szeretnénk kipróbálni.”

Az említett, szintén bacskai Cseh Kristóf ugyan a 24. helyen végzett, de kategóriájában (18–23 évesek) őt is másodikként jegyezték. „Kisebb felkészülésre még azért szükségem lett volna a verseny előtt, de teljes mértékben elégedett vagyok, figyelembe véve azt, hogy a mezőnyben többszörös triatlonbajnokok is voltak. Amennyiben lehetőségem lesz rá, a jövőben mindenképpen szeretnék részt venni hasonló versenyeken. A kerékpározás és a futás egy nagyon jó kombináció arra, hogy az ember felmérje képességeit. Első ilyen jellegű versenyemen jól helytálltam, ami számomra nagyon biztató” – vélekedett Cseh.