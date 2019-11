„Így jó menni a válogatottba” – formában a DAC magyar játékosai

Korábban még sosem fordult elő, hogy tétmeccsen a DAC mindhárom magyarországi futballistája, Vida Kristopher, Kalmár Zsolt és Vida Máté is betaláljon, a trencséniek elleni 3:1-es siker alkalmával azonban pontosan ez történt.

Vida Kristopher – 1:0

Még le sem ültek a nézők a Himnusz után, amikor Vida Kristopher már gólt szerzett: Divkovic beadása után mellel átvette a labdát, leesni sem hagyta, és a rövid sarokban a rést megtalálva a hálóba bombázott.

„Nem kell akkor leülni! Maradjatok állva, aztán rúgunk még többet” – tréfálkozott a meccs után Vida Kristopher, aki a hetedik gólját szerzete az idei bajnokságban.

A korai gól jól jött a DAC-nak, mert az előző két tétmeccsén egyszer sem talált be, a nagyszombati Spartakot gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel ejtette ki a Slovnaft Cup nyolcaddöntőjében, és a szerediekkel is csak 0:0-t játszott.

„A felkészülés kemény kritikával kezdődött a hét elején, aztán videón kielemeztük a szerediek elleni meccset. A jelszavunk erre a hétre az volt: mély befutások és sok lövés a második hullámból. Ezért is döntöttem a mozgékony játékosok mellett, akik jól használják ki az üres területeket” – magyarázta Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője.

Védencei ezúttal megvalósították, amit kért, az első negyedórában a trencséniek teljesen tanácstalanok voltak a dunaszerdahelyiek passzolgatásaival szemben, de a DAC később is irányított, még úgy is, ha a 16. percben Van Kessel (akivel a DAC-ban a századik bajnokiját játszó Davis nem igazán tudta tartani a lépést) felfutott a jobb oldalon, laposan középre adott, Koolwijk pedig közelről egyenlített.

Vida Kristopher azonban nem játszhatta végig a meccset, sérülés miatt le kellett cserélni. Egy ártatlannak tűnő elcsúszás után maradt lent a földön, de saját bevallása szerint nem akkor sérült meg. „Még korábban belerúgtam az egyik srácnak a térdébe, és továbblendült a lábam. A térdem kicsit meghúzódott, meglátjuk, mit mondanak a kivizsgáláson… Nem tudtam tovább játszani, mert nagyon instabilnak éreztem a jobb térdemet” – magyarázta Vida Kristopher, akit a vádlisérüléséből felépült Koštrna váltott a pályán.

Kalmár Zsolt – 2:1

A csapatkapitány Kalmár ezúttal középcsatárként lépett pályára. „Egész héten azt gyakoroltuk, hogy hamis kilencesben fogok játszani. Örülök, hogy jól ment, egy olyan csapat volt az ellenfelünk, amely játssza a focit, így több labdát kaptam én is, ez a stílus fekszik nekem” – nyilatkozta a magyar válogatott középpályás.

Hyballa a meccs utáni gyorselemzésében „a tízes és a kilences között” határozta meg Kalmár helyét a csapat szerkezetében, de gyorsan hozzátette: „Zsolti mindenhol ott van a pályán!”

Az 57. percben például a legjobb helyen volt, amikor egy beívelt szabadrúgás után végül Divkovic jutott lövéshez, a labda elakadt a védőkben, felpördült, de Kalmár ollózott, és a labda pont úgy pattant meg a trencséni kapus előtt, hogy már nem érhette el.

„Azt hittem, hogy már átvészeltük azt a rögzített helyzetet” – bosszankodott a mérkőzés után Norbert Hrnčár, a trencséniek új vezetőedzője, akinek ez volt a harmadik meccse az AS kispadjánn. Még döntetlen állásnál olyan idegesen, mérgesen gesztikulált, csapkodott, őrjöngött, hogy hozzá képest Hyballa maga a megtestesült visszafogottság. A bekapott gól leszedálta a trencséni mestert, utána már jóformán fel sem állt a padról.

Kalmár bevallotta, edzésen is próbálta az ollózást, de akkor nem találta el a kaput.

Tipikus jelenet: Hyballa a vonal mellett instruálja a játékosait (Somogyi Tibor felvétele)

Vida Máté – 3:1

De hogy még nehezebb dolguk legyen a hónap góljára szavazó szurkolóknak, Vida Máté is beszállt ebbe a különversenybe.

A védekező középpályás csereként állt be Fábry helyett a 70. percben, és nyolc perccel később briliáns gólt lőtt: Divkovic rövid lapos passza után a kapust átemelve, gyönyörű ívben lefelé csapódó labdával váltotta valóra a mondást: „Három a magyar igazság!”

Vida Mátét az előző bajnokin félidőben lecserélte Hyballa, most pedig csak a kispadon kezdett. „Stratégiai okokból döntöttem így. Catakoviccsal szemben Oravec helye biztos volt, ő egy konzervatív védekező középpályás. Ronan a »pressing masina«, és úgy döntöttünk, Kalmárral és Fábryval fog játszani. Máté egy hete egy kicsit túl komplikáltan játszott. Most kimaradt, de igazán profiként fogadta, és megígérte, hogy ha beáll, akkor hozzá fog tenni a csapat játékához. Négy jó középpályásom van a 4-3-3-as rendszerhez, akik komoly konkurenciát jelentenek egymásnak” – fejtette ki Hyballa.

A második dunaszerdahelyi bajnoki gólját szerző Vida Máté az újságíróknak is elmondta, tiszteletben tartotta az edző döntését. „A meccs előtt volt bennem egy érzés, hogy ha pályára lépek, akkor hozzá kell tennem valamit a játékhoz, és örülök, hogy így sikerült. Nem szoktam sok gólt rúgni, de ha már igen, akkor nem 5-10 méterről. Persze az sem zavarna, ha inkább rúgnék sok kicsit” – jegyezte meg a magyar válogatott játékos, aki nem tagadta, már hét közben is többször eszébe jutott az Uruguay elleni barátságos meccs, illetve a walesi Eb-selejtező. A hangulatra nem lesz panasz, amint azt Vida Máté is megjegyezte: „Így jó menni a válogatottba, hogy három magyar góllal nyertünk!”