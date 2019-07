Hosszú Katinka nem számolgatja a rekordokat

"Hallottam már róla itt a vegyes zónában, de előtte nem tudtam, és nem is akarom igazából felfogni. Talán majd ha befejezem, akkor kezdek el számolgatni" - válaszolta a háromszoros olimpia bajnok arra kérdésre, mit érez azt követően, hogy kétszeresen is sporttörténelmet írt azzal, hogy a 400 méter vegyesen aratott sikerével első női úszóként ötször nyert meg egy számot, a sportág történetében pedig elsőként csinálta meg azt, hogy a 200-400 vegyest sorozatban négyszer nyert a vb-ken.

"Sok mindenen mentem keresztül ebben az egy hétben,és sokat tanultam magamról. Legfőképpen azt, hogy már nem ugyanabban a mentális zónában versenyzek, mint régen. Ez a kétszáz vegyes után picit ijesztő is volt, hiszen a riói olimpián, majd két évvel ezelőtt, a budapesti világbajnokságon is másképp éreztem magam. Nem értettem, hogy itt miért nincs bennem az a feszültség, azaz az adrenalin, miért nem tudok úgy izgulni egy szám előtt, mint régen. Aztán végül olyannyira sikerült ezt az előnyömre fordítani, hogy a mai döntőhöz már tökéletesen hideg fejjel tudtam odaállni, és ha kellett volna, akkor akár taktikát és technikát is tudtam volna váltani"