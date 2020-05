Hivatalos: Storck a DAC edzője

„Több edzővel tárgyaltunk április óta. Olyan edzőt akartunk a csapat élére, aki a presszingre esküszik, agresszív támadófocit játszik és a letámadás híve. Sok videóinterjút abszolváltunk ezidő alatt, és végül ma sikeresen megegyeztünk Bernd Storckkal – nyilatkozta Van Daele. – Fontos volt az is, hogy olyan edző jöjjön, akinek tapasztalata van közép-európai viszonylatban is, és a szlováknál komolyabb bajnokságban is kipróbálta már magát. Storck a fiatalokban is bízik, ez szintén mellette szól.”

Az eddigi edzőnek, a portugál Hélder Cristovaónak május végén jár le a szerződése, a klub pedig nem érvényesíti a benne szereplő opciós jogát.