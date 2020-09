Hatalmasat küzdve, kétszer is hátrányból felállva jutott tovább a DAC

A DAC labdarúgó csapata óriási és végtelenül izgalmas meccsen 5:3-ra legyőzte a cseh Jablonec gárdáját az Európa-liga-selejtező második fordulójában. A dunaszerdahelyiek kétszer is felálltak hátrányból és megérdemelten jutottak tovább.

Bernd Storck a Jablonec elleni Európa-liga-meccsre egy helyen változtatott az ebben a szezonban még veretlen kezdőcsapaton: Friede helyett Fábry került a kezdőbe. A DAC így állt fel a mérkőzésre: Jedlička–Blackman, Müller, Kružliak, Davis–Fábry, Schäfer, Balic–Kalmár, Ramíres, Divkovic.

Lehangoló látványt nyújtott a nézők nélküli, csendes MOL Aréna. Egy picikét javított a helyzeten, hogy a stadionon kívüli erőteljes szurkolás behallatszott az arénába.

Az első lövés a vendégeké volt, Podaný labdája azonban nem okozott gondott Jedličkának. A gólt azonban a hazaiak szerezték, a 6. percben Marko Divkovic kapott szép labdát a vendég hátvédek mögé, a horvát pedig remekül emelte át Hanuš kapus fölött, a labda a kapufáról a hálóba pattant – 1:0.

Két perccel később Divkovic megduplázhatta volna a vezetést: Kalmár ugratta ki, ám a horvát lövése elakadt Hanuš lábában.

A 14. percben Holík cselezgetett a jobb oldalon, veszélyesen gurított a kapu elé, de Müller tisztázott.

A hazai védelem a jobb oldalán volt sebezhető, a 16.percben is innen jött a beadás, amit Ivan Shcranz lőtt kapura, de Jedlička most is a helyén volt.

A félidő közepén Kalmár Zsolt végzett el veszélyesen egy szabadrúgást, Hanuš és a felsőléc közösen hárított. A szögletből Kružliak előtt adódott lehetőség de nem élt a lehetőséggel. A Jablonec azonban igen. Zelený lövése pattant meg egy lábon Jedlička ellenkező irányba mozdult, és már nem tudott reagálni a labdára – 1:1.

A félidő hátralévő részében leginkább mezőnyjáték folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A Jablonec remekül semlegesítette a DAC szélsőhátvédjeit, Blackmant és Davist, ahogy középpályán Kalmár Zsoltot is.

A második félidő ott folytatódott ahol az első befejeződött. Egészen az 57. percig, amikor Schranz remek labdát kapott és átemelte Jedlička fölött a labdát – 1:2. A vendég csapat 1:0 után megfordította a mérkőzést, nehéz helyzetbe került a DAC.

A 64. percben váratlanul egyenlít a DAC, Remírez Divkovic összjáték után a horvát gurított a csehek kapujába, így megszerezve a csapata és saját maga második gólját is – 2:2.

Azonban nem tartott sokáig a hazai öröm. Di Bello játékvezető a 70. percben kezezés miatt tizenegyest ítélt a vendégeknek miután Kružliak vetődött bele egy vendég lövésbe. A büntetőt Schranz lőtte, Jedlička – akinek a nevét odakint a szurkolók skandálták – ugyan jó irányba vetődött, de védeni nem tudott – 2:3.

A válasz öt perccel később jöhetett volna de Blackman beadását Müller nem tudta Hanuš kapujára csúsztatni.

A 77. percben először cserélt Bernd Storck, Andrej Fábry helyett a héten igazolt Ion Nicolaescu állt be a hajrára.

Eric Davis beadását Kružliak húzta rá szépen kapura, de a lövése éppen hogy elkerülte a kaput. Pár pillanattal később Divkovic egyenlített, de a gólt az olasz játékvezető kezezés miatt érvénytelenített. A következő támadásban Divkovic a kapufát találta el. Nagyon ment az egyenlítésért a DAC.

A 85. percben azonban már összejött az egyenlítés. Kalmár Zsolt lövése pattant ki Hanuš kapus mellkasáról, a kipattanót pedig – ki más? – Ion Nicolaescu paskolta a kapuba – 3:3. Micsoda bemutatkozás! Micsoda hangulat lehetett volna a MOL Arénában, ha ez a meccs nézők előtt zajlik!

Megint kapufa. Divkovic beadását Ramírez pöccintette a kapufára, az ember már nem is számolta, hogy ez a sárga-kékek hányadik kapufája volt a meccsen.

A rendes játékidőben maradt a 3:3, következhetett a hosszabbítás, kétszer 15 perc.

A szünetben Storcknak mindenkihez volt pár szava, sőt, Blackman lábait ő lazította le.

A ráadás Kružliak fejesével kezdődött, de a játékszer messze elkerülte a kaput. Majd Nicolaescu góljával folytatódott. Kalmár Zsolt cselezgetett a vendégek tizenhatosának vonalánál, majd hagyta ott a labdát az újonc előtt, aki a bal felső sarokba vágta a labdát – 4:3.

Odakintről egyre hangosabb lett a szurkolás, de pokoli hangulat akkor lett volna igazán, ha bent lehettek volna a nézők.

A hosszabbítás második fele egy remek Divkovic lövéssel indult, amely megpattant az egyik cseh védő lábán, a szögletből azonban nem alakult ki veszélyes szituáció.

Kissé meglepő csere a 113. percben, a két gólt szerző Marko Divkovic helyére a sokáig sérült Danilo Beszkorovajnij állt be.

Eldőlt! Eric Davis gyönyörűen tekerte el a tizenhatos bal sarkából a kapu jobb oldalába a labdát, ezzel – 5:3. Ekkor már csak 5 perc volt hátra.

Ivan Schranz még egy veszélyes fejessel jelentkezett, de rosszul célzott.

A DAC óriásit küzdve megfordította a mérkőzést, és ezzel a győzelemmel ott van az Európa-liga-selejtezőjének harmadik fordulójában, ahol a LASK Linz idegenben vár a dunaszerdahelyiekre jövő csütörtökön.