„Ha lesz vízió, lesz II. liga Somorján”

Somorja | Klubelnökként rögtön mélyvízbe dobták – egy olyan klubot kellett stabilizálnia, amelyből éppen kihátrált az erős külföldi partner. A II. labdarúgóliga elmúlt szezonjában véget ért a somorjaiak és a brazil Fluminense együttműködése, Horváth Csaba klubelnököt arról is kérdeztük, mire számíthatnak a somorjai focibarátok a jövőben.

A somorjaiak a 12. helyen végeztek a II. ligában, azaz éppen a vonal felett, de a táblázat kicsit csalóka is, mert nem kellett az utolsó fordulóig izgulni, már korábban bebiztosították a bentmaradást. Hogyan értékeli a szezont?

Nagyon nehéz év volt, mivel ez volt az utolsó idény a brazilokkal. Október óta vagyok klubelnök, ez azért is alakult így, mert a brazil fél részéről gond volt, és át kellett venni az irányítást. Megcsináltuk a maximumot, becsülettel befejeztük a szezont, hét pontos előnnyel bentmaradtunk. Nem volt egyszerű, de télen változtattunk, fiatalítottunk, sikerült beépítenünk fiatal játékosokat, mint Almási Laci vagy Németh Tomi. Méry Tomi is pályára lépett, ami számomra nagy elégtétel, mert látom benne a jövőt. Kár, hogy ilyen gondjaink voltak, mivel a brazil fél, a Fluminense nem fizetett, és az egész szezont a mi részvényeseink fedezték. A brazilok januárban visszaléptek az együttműködéstől, úgyhogy a következő idényt már nélkülük kezdjük.

Mi volt az oka a visszakozásuknak, amikor eredetileg 10+10 évre tervezték az együttműködést?

Otthon pénzügyi gondjaik vannak. Voltunk kint, és tapasztaltuk, hogy a brazil klubok polgári társulásként működnek, minden négy évben választások vannak, a szurkolók választják az elnököt. Nagy tartozásai vannak a klubnak, a somorjai projektet már nem tudták, nem akarták finanszírozni. Nekünk már nem küldtek pénzt, és mivel pénz nélkül nehéz a focit csinálni, szerintem nagyon jó eredmény, hogy így befejeztük a szezont.

Mennyire veszélyezteti a klub létét ez a helyzet? Helyi forrásokból is fenn lehet tartani a második ligát Somorján?

Június 15-éig kell benevezni a II. ligába. Őszintén megmondom, jelenleg nem tudom, hogy második vagy harmadik liga lesz-e Somorján. Helyi szinten a III. liga megoldható, tárgyalunk esetleges befektetőkkel. Annak a híve vagyok, hogy azt játsszuk, amire megvannak a lehetőségeink. Ha sikerült befektetőt, komoly partnert találni, akivel nem egy évre, hanem hosszabb időre számíthatunk, és lesz valami vízió is a dolog mögött, akkor a II. liga is felvállalható. Ha nem, akkor harmadik liga lesz belőle, vagy negyedik, ötödik, attól függ, mire lesz mód. A II. ligás szereplés nem kivitelezhető csak egy vagy két vállalkozóra támaszkodva.

A brazil kapcsolat folytatódik valamilyen formában? Érkeznek majd még brazil játékosok Somorjára?

Nem. Ebből bírósági ügy lesz, a lausanne-i Sportdöntőbíróságra adjunk be a keresetet, mivel bizonyos tartozásaik vannak, és ezt így fogjuk behajtani. Az ígért pénznek az elmúlt szezonban csak nagyjából 10%-a jött meg tőlük. A brazilokkal befejeztük az együttműködést mind sportszakmai, mind pénzügyi szinten. Reméljük, hogy minden megoldódik, stabilizálódik a klub, mert ez az első lépés. Nem ez volt a terv, de így alakult, nem a mi hibánkból. A brazil fél felvállalt valamit, ami három évig nagyon jól is működött, de utána már nem. Ha nem lett volna Csutora Norbert és még néhányan, akiknek szívügye Somorja, akkor a somorjai klub télen kijelentkezik a II. ligából, besorolják a VII. ligába, minden utánpótláscsapatot eggyel visszasorolnak, és megvan a nagy gond. De mögé álltunk, megcsináltuk, most azon dolgozunk, hogy konszolidáljuk a klubot.

Saját pénzt is rakott a klubba?

Azt nem, de szereztünk bele pénzt, és rengeteg időm, energiám benne van ebben, amit szamaritánusként áldoztam ennek az ügynek. Ha nem lennék somorjai, nem csinálnám. A pályán is mindig odaraktam magam, most is mindent becsülettel csinálok. Fontos nekem, hogy Somorján megmaradjon a foci.

Mire a legbüszkébb eddigi klubelnöki munkájából, és mi volt a legnagyobb kihívás?

A legnagyobb kihívás az volt, hogy stabilizáljuk a klubot, holott októberben–novemberben nagy adósságai voltak. A másik az volt, hogy frissítsük a gárdát, és beépítsünk néhány itteni fiatal játékost a csapatba. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy Almási Laci nagyon jó félévet futott. A DAC-ból érkezett hozzánk kölcsönjátékra, pedig már fél lábban Győrben volt, de megszólítottam, és sikerült megegyeznünk. Büszke vagyok Németh Tomira, Méry Tomira, de igazából az egész csapatra. Amikor elkezdtünk dolgozni, mindenkivel leültünk, új szerződést kaptak, csökkenteni kellett a fizetéseket, de mindenki mögé állt, mi pedig a mai napig minden ígéretünket tartani tudtuk. Büszke vagyok, hogy sikerült mindent úgy véghezvinnünk, ahogy elterveztük. Lehet azt mondani, hogy éppen csak a vonal felett végeztünk, de jelen helyzetben ez emberfeletti teljesítmény volt.

Június 15-e már mindjárt itt van, addig még milyen tárgyalások várnak önre?

Minden napom ezzel telik most, tárgyalunk több partnerrel, jártunk külföldön is. Próbálkozunk, meglátjuk, mire jutunk, de mindenképpen kell egy vízió. Ha lesz rá pénz, akkor folytatjuk a második ligában, de nem mindenáron. Ha nem lesz pénz, akkor abba az osztályba jelentkezünk be, amit megengedhetünk magunknak.