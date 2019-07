GALÉRIA: Remizett a DAC az EL-ben, nem tudta begyötörni a győztes gólt

Peter Hyballa vezetőedző azt ígérte, nem lesz meglepetés az összeállításban, és így is történt: ahogy várható volt, a védelemben Kružliak volt Šatka párja, a bal oldalon pedig az Aranykupáról visszaért Eric Davis kapott helyet. A két nappal a meccs előtt igazolt venezuelai Eric Ramirez a kispadon kezdett.

Az már a mérkőzés előtt nyilvánvalóvá vált, hogy szurkolói rendbontástól nem kell tartani – a kezdő sípszó előtt a hazai B közép azt skandálta: „Polska, Polska!“, amire masszív „Ria-ria-Hungária!“ volt a válasz a vendégszektorból. A koreográfia is a lengyel–magyar barátság jegyében zajlott: a vendégszekort magyar zászlót formázott, a szerdahelyi B közép lengyelt, a hosszú C tribün pedig sárga-kékben pompázott.

A 10. percben megszerezhette volna a vezetést a DAC, Vida Kristopher kemény lövése Peškovičról jött ki. A 14. percben Ronan rossz átadását elcsípte egy lengyel játékos, de Kružliak rendkívül higgadtan mentett – itt már mindenki láthatta, hogy jó vásár volt Huk helyére. A 20. percben egy gyors DAC támadás során Ronan passzolt a jobb szélre Koštrnához, aki továbbtette Čmelíknek, ő pedig csavarni próbált, de nem találta el a kaput.

A 28. percben közel álltak a gólhoz a vendégek, egy hosszú bedobás után valaki megcsúsztatta a labdát, Van Amersfoort pedig az ötösről fejelt, és a felső lécet találta el!

A 37. percben Vida Kristopher volt nagyon agilis a bal szélen, középre adott, a nagy kavarodásban sokan már tizenegyest kiáltottak, de végül szöglet lett a vége, ami után Kalmár Peškovič kezébe fejelt. Az ellentámadásból rögtön jött a Cracovia, a lendületből vezetett támadás végén Dabrowski lőtt, de Jedlička óriási bravúrt mutatott be.

FC DAC – Cracovia Kraków 1:1 (1:1) Góllövők: Divkovic (44.), ill. Kružliak (41., öngól). Sárga lap: Kružliak, Davis, ill. Pestka. Játékvezető: Obrenovic, 9860 néző. FC DAC: Jedlička – Koštrna, Šatka, Kružliak, Davis (61. Blackman) – Ronan, Vida Máté, Kalmár – Čmelík (76. Ramirez), Divkovic, Vida Kristopher (70. Taiwo). CRACOVIA: Peškovič – Rapa, Helik, Datkovic, Pestka (46. Ferraresso) – Hanca, Gol, Dabrowski (84. Dimun), Cecaric (62. Wdowiak) – Van Amersfoort, Guimaraes Lopes.

A DAC védelme kezdett zavarba jönni, Lopes lövésénél ismét Jedličkának kellett hárítania. A 41. percben viszont már nem lehetett elkerülni a gólt, Van Amersfoort lövése megpattant Kružliakon, irányt változtatott, és Jedlička már nem tudott visszaérni – 0:1. Villámgyorsan jött a DAC válasza, Čmelík adott be a jobb oldalról, Divkovic pedig a hálóba lőtt – 1:1.

A második félidőben feljavult a DAC, az 53. percben Vida Kristopher futott el a bal oldalon, majd passzolt Kalmárhoz, de a labda fölé szállt. Nem sokkal később Ronan szöglete után Kalmár fejelt, de a labdát blokkolták.

Hyballa a 60. percben cserélt először, Davis helyett Blackman lépett pályára, aki a védelem jobb oldalán kapott helyet, Koštrna pedig átment a hátvédsor bal oldalára.

A szünet után minden dunaszerdahelyi játékos jobban játszott, mint az első félidőben, egy kivétel volt Čmelík, akinek nagyon nem jöttek be a megoldásai, a 70. percben viszonylag jó szögből lőhetett, de a labdához hozzáért egy védő, így Peškovičnak már nem volt nehéz dolga.

A 70. percben Vida Kristopher helyett Taiwo állt be. Három perccel később Ronan újabb rossz passza után megint kontrázhattak a lengyelek, de Jedlička jó helyen állt. Negyedórával a lefújás előtt harmadszor is cserélt Hyballa, Čmelík helyére Ramirez állt be. A 78. percben Blackman szerzett jól labdát, és indult meg az üres területre, Ramirezhez passzolt, aki kisodródott a jobb oldalra, középre adta, de az érkező Blackman nem tudta a kapuba irányítani a labdát. Négy perccel később Ronan próbálkozott egy távoli lövéssel, de Peškovič védett. Egy percre rá a nagyon aktív Blackman indult be lendületből a kapu felé, de a lövése fölészállt, ugyanúgy a 87. percben Kalmár szabadrúgása.

A ráadásban még Jedličkának kellett vetődve védenie egy veszélyes fejest, az utolsó utáni hazai helyzet pedig Ronan belőtt szabadrúgása után alakult ki, de Kružliak labdáját Peškovič megfogta.

A második félidőben nyújtott játékáért a DAC megérdemelte volna a győztes gólt, de maradt az 1:1-es végeredmény, ami a kupamatematikában inkább a vendégeknek kedvez.

A visszavágót egy hét múlva játsszák Krakkóban.