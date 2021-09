GALÉRIA: Piros lap, mentőhelikopter és DAC-blama Komáromban

„Ennyien még talán sosem voltak itt.ˮ Ezt a mondatot nemcsak a sajtószektor körül forgolódó szervezőktől, hanem sok szurkolótól is hallhatta az ember a komáromi stadion környékén tegnap délután. Nem véletlenül, 1981 után ismét tétmeccsen vendégeskedett a liláknál a DAC. Ennek megfelelően ünnepi kezdőrúgásra is sor került, amit az egykori magyar válogatott Disztl Péter végzett el.

Komolyan vette a DAC

Ahogy azt Németh Antal, a sárga-kékek vezetőedzője előre jelezte, nagyon komolyan veszik a Slovnaft Cupot és az ellenfelet is, ezért lényegében a legerősebb kezdővel léptek (a két, méteres átmérőjű füvetlen lukkal „díszítettˮ ) pályára a vendégek.

A rózsahegyi bajnokihoz képest csak Vantruba, Nije és Ciganiks került be a gárdába a csereemberek közül.

Tóth Gábor, illetve Lamkel Zé kísérlete rögtön a meccs elején azt sejtette, egymásnak rontanak a csapatok, de aztán alábbhagyott a lendület. A 11. percben a tizenhatos sarkáról elvégzett Schäfer-szabadrúgás volt említésre méltó, amit a hazai Chmiel kapus szépen védett. De hogy a másik oldal se maradjon adós, arról a dunaszerdahelyi Beszkorovajnij gondoskodott, aki Petrášsal szemben könnyedén a földre csücsült, de a KFC középpályástól csak kapura gurításra futotta.

A folytatásban leginkább a szögleteknél lehetett számítani kisebb veszélyre, egyébként lassan csordogált a játék. Hogy emiatt volt-e visszafogott a hangulat a lelátókon, vagy épp fordítva, a csendes szemlélődés altatta-e el a játékosokat, nehéz eldönteni, az mindenesetre tény, a szeles, borús időben senkinek nem akadt kedve nagyobb szurkolásra az 1250 nézőből. Mind a komáromi, mind a DAC-drukkerek dobjai csak néha-néha szólaltak meg.

Njie súlyos sérülése

Vélhetően az edzők sem voltak túlzottan elégedettek a látottakkal, a második félidőre mindkét fél cserélt: a komáromiaknál Varga Péter és Németh Tamás érkezett, dunaszedahelyi oldalon Dimunt Fábry váltotta.

Bő öt perc után a mentőautó kapott szerepet, az összefejelő, egymást egyáltalán nem látó Fábry és Nije is a földön maradt. Utóbbi járt rosszabbul, némi riadalom után gyorsan az orvosok kezébe került a DAC gambiai légiósa, akit Nebyla váltott.

Rögtön utána Tóth Gábor és Horodník akciója után utóbbi lőtt kapura, Vantrobának azonban nem okozott különösebb gondot.

Horodník a következő percekben is főszereplő maradt, egy keményebb mezőnybeli belépője után, az ápoláskor majd fél percig gondolkodva, második sárgával kiállította őt Kišš bíró.

A létszámfölényt rögtön gólra is válthatta volna a DAC, de Lamkel Zé lövését Chmiel bravúrral védte.

A következő percekben állandósult a képlet: nyomott a DAC, gyorsan elhaló kontrákkal próbálkozott a KFC, a lelátó pedig minden kisebb dunaszerdahelyi szabálytalanság után minimum sárga lapot követelt.

A 78. percben Németh kerülhetett volna be akár az év végi gólösszefoglalókba is, kitűnő helyzetfelismeréssel saját térfeléről emelte kapura a labdát, amely a visszafutó Vantruba fölött a felső lécen csattant.

A tapsot újabb félsz váltotta fel, Njiéért a szomszédos edzőpályára mentőhelikopter szállt le.

A játékmegszakítás után, a hétperces ráadásban többször is megszerezhette volna a DAC a továbbjutást érő gólt, de Hahn, Lamkel Zé és Nicolaescu helyzete is kimaradt. Maradt a 0:0, jöhettek a 11-esek.

A KFC bírta idegekkel

Hahn rögtön elsőként kihagyta dunaszerdahelyi oldalról a büntetőt. Abrahám azonban belőtte középre – 1:0 a KFC-nek. Ezután Schäfer és Šurnovský, majd Fábry és György Artúr sem hibázott – 3:2.

Ezután, a fölszállásra készülő helikopter se zavarta meg Lamkel Zét, sem pedig Špakot – 4:3. Davist azonban igen, így 4:3-ra a komáromiak nyerték a büntetőpárbajt, ezzel pedig ők jutottak a Slovnaft Cup 4. fordulójába.

„Njiéről annyit tudok, hogy nagyon súlyos állapotban jött érte a mentőhelikopter, annak ellenére, hogy stabil állapotban volt, volt vérnyomása és tudott kommunikálni. Érsekújvárba vitték, és az orvosok szerint egészen biztosan meg kell, hogy műtsék – mondta védencéről a meccs után Németh Antal vezetőedző. – Kiestünk, így a meccsről nincs mit mondani. Teljesen mindegy, hogy játszik ilyenkor egy csapat, mennyi helyzetet dolgoz ki. Ráadásul mi nem is dolgoztunk ki annyit, amennyit szerettünk volna. A kiesés nagyon nagy probléma a klub életében, hiszen komoly terveink voltak a kupában.ˮ

Miközben Radványi Miklós, a komáromiak vezetőedzője sétált oda az újságírókhoz, a hazai öltözőből épp a Ria-ria-Hungária hallatszódott. Mint kiderült, a komáromiak számára a II. liga a prioritás, így a váratlan bravúr még önfeledtebb ünneplésre sarkallta a lilákat. „Számunkra a hétvégi, kassaiak elleni találkozó a fontosabb. Úgy számoltunk, a négy meccsből a beszterceiek, a szakolcaiak, a Podbrezová és a keletiek ellen szerzünk hat pontot, így ha a kassaiakat legyőzzük, már 9 lesz. Ennek fényében mindenképp lecseréltem volna hamarabb Tóth Gábort és Domonkost is, hogy pihenjenek – mondta Radványi, hozzátéve, hat stabil játékosa hiányzott. – A tizenegyeseket minden edzésen gyakoroljuk, van 4-5 stabil emberünk rájuk. De az is segített, hogy ilyenkor a ligás játékosokon sokkal nagyobb a teher. Én a rendes játékidő után mondtam is a fiúknak, hogy ezt a meccset már megnyertük. De szerintem a kiállításig is jobbak voltunk.ˮ