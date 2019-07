Fucsovicsra Fognini vár a második körben

A világranglistán 51. magyar játékos és a rangsorban 104. osztrák ellenfele pályafutásuk során először találkoztak egymással. A ranglistahelyezések ellenére azonban volt mitől tartania a magyar teniszezőnek, hiszen még egyszer sem nyert főtáblás meccset az All England Clubban, ráadásul tavaly Novak ugyanitt a harmadik fordulóig menetelt.



Agresszív játék



A magyar teniszező nem is kezdte jól a meccset, azonnal elveszítette adogatójátékát, és hiába jött vissza 2:4 után a szettbe, megint elbukta a szervagémjét, Novak pedig 33 perc alatt lezárta a játszmát. A folytatásban a 27 éves Fucsovics egyre magabiztosabbá vált, és behúzta a második szettet. A harmadik etap első négy játékából háromszor is a fogadó örülhetett, és mivel ebből a háromból kétszer Fucsovics volt a jobb, hamar 4:1 lett a javára, innen már rövidítésben ugyan, de megszerezte a játszmát.



A negyediket két gyors brékkel kezdte, ezt követően pedig már nem engedte vissza a mérkőzésbe ellenfelét, és nagy csatában, 2 óra 33 perc alatt továbbjutott. „Az első játszmában még ismerkedtem a fűvel, fel kellett vennem a ritmust. Kicsit tényleg idegesített, hogy a fontos pontoknál nagy volt a hangzavar, közben talán fel is spannolt. Felfázásos tünetekkel bajlódtam, azért kellett bemennem az öltözőbe – utólag azt mondom, jól jött a szünet. A negyedik szettben lazábban játszottam, agresszívabban, lerövidítettem a labdameneteket, a szervákra is jobban figyeltem. Nagyon boldog vagyok, hogy végre a felnőttek között is nyertem Wimbledonban” – mondta Fucsovics Márton.



Papírforma



Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója a vártnál nehezebben jutott tovább. Az első helyen kiemelt kettőst nagy küzdelemre késztette az amerikai Jessica Pegula és Maria Sanchez. A csata három szettben, 1 óra 46 perc alatt dőlt csak el, de végül érvényesült a papírforma. Az első játszmát viszonylag könnyen, egy brékkel hozta a magyar–francia duó, ám a másodikban azonnal elvesztették az adogatásuk, így nagyon gyorsan elhúzott az ellenfél 1:4-re, ahonnan már nem volt visszaút. A harmadik játszmára ismét felpörögtek Babosék, és végül 6:4, 3:6, 6:2-re győzték le az amerikai duót.



A nagy páros



A Wimbledon előtti napokban csak pletykáltak arról, hogy vegyes párosban összeállhat az Andy Murray–Serena Williams duó. Kedden este pedig hivatalossá is vált a pletyka. Murray kétszer, Williams pedig hétszer diadalmaskodott egyéniben Wimbledonban. A fiatalabb Williams 2012 után vállal újra vegyes párost nagy tornán, Wimbledonban – ahol női párosban hatszor ünnepelhetett – 1998-ban nyert vegyes párosban. ⋌(mgy)