FormaBontó 10.epizód: MIT MŰVEL az FIA? (PODCAST)

Autósportos berkekben gyakorta halljuk, hogy ennél már nincs lejjebb, de aztán rögtön érkezik is az FIA, és határozott cáfolatot ad erre a kijelentésre. Ebben a Liberty Media is méltó partnere, amellyel közösen teszik lassan vállalhatatlanná a Forma-1-et. Hétvégéről hétvégére röhejes és vérlázító döntések születnek, kétes szabályértelmezés zajlik, bármerre is tekintsünk, csak a hitelrontás és a folyamatos káosz a fix pont. És amikor már azt gondoljuk, hogy ezt nem lehet űberelni, valahogy mégis mindig sikerül nekik lapot húzni a 19-re… Lásd, Ausztrál Nagydíj!