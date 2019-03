Elmaradt a katarzis: remizett a DAC a rózsahegyiekkel

1:1-es döntetlent hozott a DAC és a rózsahegyi együttes összecsapása a labdarúgó Fortuna Liga rájátszásának 1. fordulójában. Az első félidőben a vendégek szereztek vezetést, a szünet után már rohamozott a DAC, ki is egyenlített, de a számtalan támadás ellenére a győztes gól nem született meg.

1:1-es döntetlent hozott a DAC és a rózsahegyi együttes összecsapása a labdarúgó Fortuna Liga rájátszásának 1. fordulójában. Az első félidőben a vendégek szereztek vezetést, a szünet után már rohamozott a DAC, ki is egyenlített, de a számtalan támadás ellenére a győztes gól nem született meg.

Az EL-szereplés szempontjából mindkét csapat számára fontos volt az összecsapás, győzelme esetén ugyanis a DAC gyakorlatilag behozhatatlan, 11 pontos előnyre tehetett volna szert a rózsahegyiekkel szemben, a vendégsiker viszont a liptóiakat is játékban tartotta volna az európai kupaszereplésért folyó küzdelemben.

A 15. percben a szurkolók március 15-e alkalmából egy Talpra, magyar feliratú transzparenssel és Petőfi Sándor jól ismert portréjával emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra.

Három perccel később azonban hidegzuhanyként érte őket a vendégek vezető találata: Mustedanagic szöglete után a labdát közelről Gál-Andrezly kotorta a hálóba – 0:1. A nagy kivetítőn visszajátszották a gólt, a közönség és Peter Hyballa is vehemensen lest reklamált, de ez már semmin nem változtatott. A szünetben a meccsellenőrök magyarázták az érdeklődőknek, nem volt les, mert Kalmár fejéről került a liptói játékoshoz a labda.

Chmura ítéleteit viszont ettől kezdve szinte mindig felzúdulás követte, de a nézők amiatt sem lehettek elégedettek, hogy a DAC minden igyekezete ellenére sem tudott helyzetbe kerülni, bár Kalmár távoli kísérletekkel próbálkozott, valamint Ronan és Divkovic is aktívan játszott. A rózsahegyiek azonban idén még nem kaptak gólt, és most is jól blokkolták a lövéseket és beadásokat.

Nem sokkal a szünet előtt újabb gólt szerezhettek volna a liptóiak, Qose távoli ívelését Jedlička ujjheggyel tolta a kapu fölé.

A második félidőre Hyballa Tretyakov helyett Taiwót küldte pályára. Aktív focival indult a második félidő, Kalmár indult meg jól, csak szabálytalanul tudták megállítani, de a megpattanó szabadrúgása nem jelentett gondot Macíknak. A másik oldalon Mustedanagic lőtt laposan, a labda nem sokkal kerülte el a hosszú sarkot.

A DAC sebességet váltott, és a legjobb őszi formáját idézve kezdett rohamozni, az 59. percben Divkovic csípős lövését szögletre ütötte Macík. A szurkolók is még jobban rákapcsoltak, zengett a „Mindent bele”. A 63. perctől emberelőnyben játszott a DAC, miután Madleňák megkapta a második sárgáját. Huk lőtt távolról, Macík látványos vetődéssel hárított, kisvártatva Herc lövését kellett védenie a liptói kapusnak, Ronan próbálkozása pedig alig ment a kapu fölé.

A 72. percben Hyballa a jobbhátvéd Koštrna helyett a támadó Čmelíket hozta be, és két perc múlva meg is lett a DAC rohamainak az eredménye: Ronan lövését Macík csak maga elé tudta ütni, a kipattanóra pedig érkezett Taiwo – 1:1! A liptóiak 489 perc után kaptak ismét gólt a bajnokságban.

Tombolt a MOL Aréna, a közönség hajszolta a csapatot a győztes gól felé. Davis beívelt szabadrúgását Huk fejelte a hálóba, de les miatt a találat nem volt érvényes. Lendületben játszott a DAC, mindent megtett a győztes gólért, de számos lövési kísérletükből vagy az erő, vagy a pontosság hiányzott. A 90. percben Kalmár még meg is nézhette, hova lő, de nem találta el a kaput, miközben a másik oldalon Jedlička kapus a görcsöt kapott rózsahegyi Qose lábát feszítette.

Bár a katarzis elmaradása miatt a szurkolókban maradt hiányérzet, a döntetlen nem szokatlan eredmény a két csapat összecsapásain: a DAC tizenhatodszor játszott hazai pályán a rózsahegyiekkel, és ezeken a meccseken ez volt a kilencedik remi.

DAC–Ružomberok 1:1 (0:1)

Góllövők: Taiwo (74.), ill. Gál-Andrezly (18.)

Sárga lap: Davis, ill. Čurma, Madleňák, Qose, Gál-Andrezly. Piros lap: Madleňák (63., Ružomberok).

Játékvezető: Chmura,7722 néző.

DAC: Jedlička–Koštrna (72. Čmelík), Šatka, Koné, Davis–Herc, Huk, Ronan–Tretyakov (46. Taiwo), Kalmár, Divkovic.

RUŽOMBEROK: Macík–Čurma, J. Maslo, Kružliak, Madleňák–Kmeť (86. Jedinák), Takáč, Qose, Gál-Andrezly–Mustedanagic (65. Jonec), Gerec (80. Tandir).