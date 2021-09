Életre szóló élményeket szerzett a vb-n Kuba Ronald

Az országos bajnokság győzteseként az Eb és a vb időfutamában is Kuba Ronald képviselhette a szlovák színeket. Ahogy azt korábban az Új Szónak elmondta, a trentinói Eb rövidebb, technikás távja nem feküdt neki, de mégsem ez volt a fő magyarázata a 38., utolsó előtti helyének.

„Jó formában mentem ki Olaszországba, az edzésen a valaha volt legjobb eredményeimet értem el, de a futam alatt nem éreztem jól magam. Másnapra le is betegedtem, valószínűleg ez bujkált bennem a versenyen. Egy héten át ezzel küszködtem” – mesélte Kuba a szeptember 9-i versenyről.

Így alig edzhetett a vb-re, szerencséjére nagyjából szombatra jobban lett, s jó közérzettel állhatott rajthoz vasárnap a Brugge környékén kialakított pályán. „A hangulat, a szervezés és maga a pálya is remek volt. Jobban mentek a kanyarok is, a 43 km-es futamon eddigi legjobb időeredményemet értem el. Az elvárásoknak megfelelően mentem, és elégedett lehetek, mert 45.-ként is megelőztem több olyan riválist, akik az Eb-n előttem végeztek. Persze még van hova fejlődni, de teljesen amatőrként, munka mellett ez nehéz” – jegyezte meg Kuba, akit tegnap alig néhány perccel hazaérkezése után értünk utol telefonon.

A Párkány melletti Nánán élő kerekes olyan versenyzőkkel készült egy helyen, mint a vb-t megnyerő olasz Filippo Ganna, a belga Wout van Aert–Remco Evenepoel duó vagy épp az idei és tavalyi Tour-győztes szlovén Tadej Pogacar.

„Minden gond nélkül hozzájuk férhettem volna, de mindenki készült a versenyre. Utána pedig azonnal bepakolták őket a csapatautókba. De így is életre szóló élményeket szereztem. Olaszországban és Belgiumban is elcsíptek a szurkolók, és kértek tőlem közös fotókat vagy autogramot. A szlovák szövetség stábja is örült a jó eredménynek, nagyon segítőkészek voltak – mondta lapunknak Kuba, hozzátéve, még egy kisebb, komáromi versenyen indul idén, amit a klubja szervez. – Utána 1-2 hét lesz kicsit lazább, aztán nekikezdek a jövő évi felkészülésnek.”