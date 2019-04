DAC: a második hely a tét a zsolnaiak ellen

„Igaz, hogy az utóbbi két bajnoki mérkőzésünk az eredmények szempontjából nem sikerült a legjobban. Pedig a rózsahegyiek elleni 1:1-es találkozón több lehetőségünk volt, hogy megszerezzük a győzelmet, a Slovannal vívott derbin (1:3) a piros lapot követően már a védekezésre kellett összpontosítanunk, de így is volt 1-2 lehetőségünk. Ha ezeket jobban megoldottuk volna, lehet, hogy ponttal távozunk” – tekintett vissza a rájátszás első két fordulójára Kalmár Zsolt, a DAC karmestere a klub honlapján.

A Pozsonyban kiállított Christián Herc egymeccses eltiltást kapott, így a zsolnaiak ellen nem számíthat rá Peter Hyballa vezetőedző. Vida Kristopher viszont felépült sérüléséből, nagy szükség is lesz a gyors és technikás támadóra, akinek a hiányát megérezte a csapat. Ľubomír Šatka továbbra is izomproblémákkal küszködik, ezért nem léphet pályára a zsolnaiak elleni fontos összecsapáson.

„A szombati rangadó vízválasztó lesz, úgynevezett hatpontos meccs. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Megvannak a céljaink, melyekért harcolni fogunk. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, hiszen a zsolnaiak jó formában vannak, tavasszal menetelnek, csupán kétszer döntetleneztek. Most rajtunk a sor, hogy visszatérjünk a győztes útra” – szögezte le a tizenötszörös magyar válogatott Kalmár Zsolt, akinek a barátnője szeptemberben anyai örömök elé néz.

Jó formában vannak a Jaroslav Kentoš által irányított zsolnaiak, akik a hat tavaszi bajnokiból négyet megnyertek: Senica 1:0, Zl. Moravce 2:0, Podbrezová 2:0, Michalovce 4:0, a Trnavával (1:1) és Ružomberokkal (1:1) pedig remiztek. Idegenben is jól megy a csapatnak, hétszer nyert, háromszor döntetlenezett, és csak kétszer szenvedett vereséget.

A Szlovák Kupában is versenyben vannak a zsolnaiak, ám meglepetésre a keddi elődöntő első összecsapásán csak 1:1-re játszottak odahaza a nagymihályiakkal.

A dunaszerdahelyieknek az utóbbi időben jól megy a zsolnaiak ellen, 2016 októberétől veretlenek velük szemben. A 2017/18-as szezonban a DAC a négy bajnoki meccsből hármat megnyert (4:2, 3:1, 3:2), egyszer pedig remizett (0:0).

Tavaly augusztusban gól nélkül ért véget a két csapat dunaszerdahelyi meccse, decemberben Zsolnán pedig 2:2-es eredmény született (g.: Škvarka, Balaj, ill. Vida Kristopher, Bayo), úgy, hogy a vendéglátók a 94. percben egyenlítettek.