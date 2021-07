Covidban elhunyt paralimpikonra is emlékeztek az eskütételen

A koronavírus-járvány miatt a régi országgyűlés épülete helyett az elnöki palotában gyülekeztek az olimpikonok. Pontosabban a szabad ég alatt, a Grassalkovich-palota kertjének elkerített részén. Az újszerű megoldás hordozott magában némi kockázatot, de a csodával határos módon a sötétszürke felhőtömegből kezdetben egy csepp sem esett.

Talán ezért is fogta nagyon rövidre mondandóját Anton Siekel, a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság elnöke. Az olimpiai dekrétumok átvétele sem húzódott sokáig, a megszokottnál kevesebb jelen levő sportoló és sportvezető gyorsan váltotta egymást Zuzana Čaputová államfő előtt.

Hosszabb ideig csak Ján Riapoš, a Szlovák Paralimpiai Bizottság elnöke szónokolt. „Kérem, egy perc néma csenddel emlékezzünk meg Marek Kamzíkról, aki indult volna a paralimpián. Sajnos, márciusban a koronavírus legyőzte őt. És tisztelegjünk az előtt a 12 ezer ember előtt is, akiket elragadott a járvány. Nem szabad elfelejteni, hogy a Covid nem kitaláció, hanem valós jelenség, amely ellen küzdenünk kell” – mondta a pingpongozóként Tokióban is induló tisztségviselő, hozzátéve, a legfontosabb céljuk, hogy épen és egészségesen térjenek haza. Riapoš kisebb történelmi kitekintésbe is belefogott, ekkor kezdett szemerkélni az eső. A zárószónok Čaputovát viszont egyáltalán nem zavarták meg az esőcseppek, a rá jellemző természetességgel mondta el rövid, frappáns köszöntőjét.

Ugyanakkor az egyre sötétebb ég alatt nem volt igazán ünnepi a hangulat – bár az érintettek a kedvezőtlen időjárás ellenére is készségesen válaszolgattak az újságírók kérdéseire.

„Örülök, hogy sikerült hiba nélkül felolvasnom a szöveget. Előző este kicsit gyakoroltam. Új tapasztalat volt ez számomra, megtisztelő volt, hogy rám esett a választás” – jegyezte meg a tornász Barbora Mokošová, aki – a parasportlövő Radoslav Malenovskýval együtt – az eskü szövegét olvasta fel az olimpikonok nevében.

A résztvevők között ott volt Peter Šereda is. A nemeshodosiakkal játékosként extraligát nyert asztaliteniszező edzőként lesz ott Tokióban. „Komoly esélyeink vegyes párosban lesznek. Pištej és Balážová eleve a 16 legjobb páros között van, egy jó sorsolással könnyen elérhetők lennének számukra az érmekért zajló csaták. Viszont ha kínai duót kapnak, sokat csökkennének az esélyeik – válaszolta lapunk kérdésére Šereda, akinél afelől is érdeklődtünk, milyen szuveníreket kell hoznia a hodosiaknak. – Nem vagyok biztos benne, hogy tudják, én is utazom Tokióba. Mióta véget ért az extraliga, nem nagyon beszéltünk, mert csak szeptemberben kezdődik az új idény. De elképzelhetőnek tartom, hogy indulásig még megcsörren a telefonon és kapok ilyen jellegű feladatokat.”