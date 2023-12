Bundesliga – Magyarjai nélkül vesztett pontokat a Leipzig

Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet, míg a térdsérüléséből lábadozó Willi Orbán ezúttal sem volt kerettag.

A vendégeknél utoljára lépett pályára a svéd Emil Forsberg, aki 2015 januárja óta erősítette a klubot – így minden jelenlegi vagy korábbi lipcsei magyar légióssal, Gulácsi Péterrel, Kalmár Zsolttal, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkel is játszott egy csapatban –, most azonban a New York Red Bullshoz igazol.