Brady immár Kalózként vág neki az NFL következő szezonjának

A pandémia miatt már a holt idény is rendhagyó módon zajlott, ugyanis a draftot csak online tudták megrendezni, majd a nyári edzőtáborok kezdési ideje csúszott, végül a teljes előszezont törölték. A játékosoknak lehetőségük volt arra, hogy a vírushelyzet miatt kihagyják a teljes szezont, ez idő alatt minimális fizetést kapjanak, szerződésük pedig megmaradjon. Ezzel több mint hatvanan éltek. A mezőny idén végig az Egyesült Államokban játszik, azaz elmaradnak a mexikói és a londoni mérkőzések. A csapatok maguk dönthetik el, hogy beengednek-e a nézőket a mérkőzésekre.



Holt szezon

A holt szezonnak két nagy szenzációja is volt. Az első, hogy a liga történetében egyedüliként hatszoros bajnok Tom Brady 20 év után búcsút mondott a New England Patriotsnak, és a Tampa Bay Buccaneershez igazolt. Itt a liga két kiemelkedő elkapója, Mike Evans és Chris Godwin várja tőle a labdákat. Ráadásul egy év kihagyás után visszatér a ligába, a Buccaneershez Brady egykori csapattársa a Patriotsból, Rob Gronkowski. Vele a tight end pozícióban erősödtek komolyan a Kalózok. Futónak pedig leigazolták a Jacksonville-tól elküldött Leonard Fournette-et. A 25 éves futó három éve szerepel az NFL-ben, kétszer ezer yard fölött futott az alapszakaszban, összesen pedig 19 touchdownt szerzett. A védelmet sem kell félteni, hiszen többek között Ndamukong Suh, Jason Pierre-Paul és Shaq Barrett próbálja majd megállítani az ellenfél támadását. Ezzel a csapattal nem lehet gond a playoffba jutás Bradyéknek.

A másik szenzáció a legutóbbi döntő MVP-je, a Kansas Cityvel bajnoki címet nyerő Patrick Mahomes rekordösszegű szerződése, amellyel a Chiefs 12 évre magához láncolta a fiatal irányítót, és minden feltétel teljesülése esetén 503 millió dolláros fizetést utalhat neki. A Kansas a holt szezonban egyébként nem sokat mozgolódott, sikerült szinte teljesen egyben tartania a keretet. A legjelentősebb momentuma az volt, hogy a drafton leigazolta a Louisiana futóját, Clyde Edwards-Helaire-t a tavalyi évben 498 yardot futó és 5 touchdownt összehozó Damien Willams mellé/mögé. Ezzel a kerettel komoly esélyük van arra, hogy megvédjék a címüket.

A többiek

A Patriots Brady helyére a Carolina egykori irányítóját, Cam Newtont szerezte meg. A Carolina pedig Teddy Bridgewaterrel vigasztalódott. A legmeglepőbb húzása azonban a Houston Texasnak volt, aki a liga egyik legjobb elkapóját, DeAndre Hopkinst cserélte el az Arizona sérülékeny futóemberére, David Johnsonra, aki ráadásul az óriási fizetését is vitte Houstonba. A Texans vezetőedzőjét, Bill O` Brient ezután a manőver után nemcsak a szurkolók, de a szakemberek is szétszedték.

A kezdés

A nyitómérkőzésen a Kansas és a Houston találkozik egymással: a címvédő és a texasi gárda játszotta az előző szezonban az Amerikai Főcsoport egyik elődöntőjét, a Texans akkor már 24:0-ra vezetett a második negyedben, de a Chiefs végül lehengerlő játékkal 51:31-re diadalmaskodott, így produkálva a szezon egyik legjobb mérkőzését. Mahomesról már szóltunk, de a másik oldalon is komoly irányítója van a csapatnak Deshaun Watson személyében. A 24 éves játékos az elmúlt szezonban 3852 yardot passzolt, és összehozott 26 touchdownt a Texans színeiben. Mahomes számai 403 yard és szintén 26 touchdown. Ami figyelmeztető lehet, hogy Watson passzait 12 alkalommal fülelték le, még Mahomesnál ez a szám csak 5.

A nyitóforduló párosításaiból kiemelkedik a Tampa Bay és a New Orleans összecsapása. Ezen a mérkőzésen találkozik egymással a liga történetének két meghatározó irányítója: a floridaiaknál itt mutatkozik be Brady, míg a New Orleansban Drew Brees irányít majd, aki az NFL örökranglistájának élén áll a touchdown-passzok és yardok tekintetében.

A legfontosabb változás az idei szezonban, hogy 12 helyett már 14 csapat jut a rájátszásba és csak a két főcsoportgyőztesnek lesz pihenőhete a playoff rajtjakor. ⋌(mgy, MTI)