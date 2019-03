Bottas egy jó rajttal megnyerte az Ausztrál Nagydíjat

Mercedesekkel az első sorban rajtolt el a 2019-es szezon első, ausztrál futama Melbourne-ben. Az időjárás megkegyelmezett nemcsak a hazai, de a külföldi idelátogatóknak is, hisz az őszt meghazudtoló szikrázó napsütés és 29 fok várta a több mint százezres tömeget.

Izgalmasan indult a futam, mert a rajt utáni pillanatban Bottas elhasított a pole pozícióból induló Hamilton mellett. A ferraris Leclerc csapattársa, Vettel mellé került az első kanyar külső ívén, ezután viszont vissza kellett sorolnia.Az ezt következő pillanatban Ricciardo a pálya szélére sodródott a bokszkijárat melletti magasításra, az első szárnyáról törmelékek szálltak mindenfelé – orrkúpcserére kényszerült. Ricciardo mellett Kubicának kellett még kiállnia a bokszba az első kör után.

A 7. körben az élmezőny tagjai már kezdtek szétszakadni egymástól.Az ötödik helyen autózó Leclerc hibázott az egyes kanyarban, és a kavicságyat meglátogatta, így tovább növelte hátrányát Verstappennel szemben.A 11. körben Sainz autója elfüstölt, ő volt a verseny első kiesője.

A 13. körben Raikönnen kezdte meg a bokszkiállásokat, Hülkenberg és Pérez követte. Két körrel később megérkezett Vettel is kerékcserére, akárcsak Kevin Magnussen. Lewis Hamiltont is kihozták a bokszba, és 21,516-os kiállással bejött Vettel elé a második helyre. Mindeközben Grossjean kerékcseréjét elrontotta a Haas csapata. Bottas eközben rótta a leggyorsabb köröket, aztán Vettel az új közepes gumikkal futott egy még gyorsabb kört.

Bottast a 23. körben szólították a bokszba, ekkorra már több mint 10 másodperces előnyt szerzett Hamilton előtt.

A 31. körben a négyes kanyar külső ívén Verstappen megelőzte Vettelt, így átvette a harmadik helyet. Közben fogytak a pilóták, először Daniel Ricciardo, majd Romain Grosjean autója adja fel, az utóbbi a csapatrádióban azt mondta, hogy a felfüggesztés törött el.

A verseny felén túl aBottas, Hamilton, Verstappen, Vettel négyes haladt az élen.A 34. kör egy újabb csatát hozott, Verstappen és Hamilton harcolt a második helyért. Verstappen egyre közelebb kerül tHamiltonhoz: már csak másfél másodperc volt a hátránya.

A38. körben Kvjatt meglátogatta akavicságyat, de pozíciócsere nem történt a pályán. Az ötödik Leclerc csapattársa mögött 7 másodperccel leszakadva, és 26 másodperccel Magnussen előtt szinte magányosan körözött apályán.

10 körrel a leintés előtt Bottas állt az élen, őt Hamilton követte 24 másodperces lemaradással, neki pedig szinte a nyakában lihegett Verstappen. A szinte eseménytelen körözésbe a 49. kör hozott izgalmat, amikor Stroll, Kvjat és Gasly csatázott a 9. helyért, mindeközben pedig Max Verstappen megjárta a pálya szélét, három másodpercre növelve így hátrányát Hamiltonnal szemben.

Az 51. körben Ferrari csapatharc alakult ki, Leclerc utolérte Vettelt, és üldözni kezdte. Vettel rádión megkérdezte: „Miért vagyunk ilyen lassúak?”„Nem tudom” – jött a rövid válasz a csapatrádión.

A leintés előtt 5 körrel Valtteri Bottas a gumik felől érdeklődött a csapatrádión, de csapatfőnöke megnyugtatta, hogy csak egy esetleges safety car tudná már csak a lapokat megkeverni.

Az 55. körben Max Verstappen futott egy leggyorsabb kört, esélyt remélve az új szabályok által megszabott pluszpontra (az új szabályok szerint ha egy eleve pontszerző helyen végző pilótáé verseny leggyorsabb köre, akkor ezért kap plusz egy pontot). Két körrel később viszont Bottas még gyorsabb kört futott, a következő körben pedig le is intették a verseny abszolút győzteseként. A második hely Hamiltoné, a harmadik Verstappené lett, pontszerző helyen végzett még Vettel, Leclerc, Magnussen, Hülkenberg, Räikkönen, Stroll és Kvjat.

A verseny után elsőként Mark Webber faggathatta a győztest, és a csipkelődés nem maradhatott el. „Áruld el, mit reggeliztél?” – szegezte a kérdést Bottasnak, a finn pedig rávágta: „Zabkását...” Később kaptunk egy sokkal őszintébb választ is a győztestől: „Mondhatjuk, hogy az idei felkészülést nulláról kezdtem. Nehéz megmondani, mit jelent a nulla, mert ugye mindenből tanulsz, az előző évekből, az előző tapasztalatból. Ez inkább csak az én fejemben volt meg, az én gondolatom volt, hogy mindent próbáljak optimalizálni.”

Az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton kitérő választ adott a kérdésre, miért volt annyira lemaradva csapattársától: „Nem tudok semmit sem mondani, míg a mérnökökkel ki nem elemezzük a hétvégét.”

Verstappent arról kérdezték, milyen most úgy versenyezni, hogy Daniel Ricciardo nincs a csapatában, innentől csak magára koncentrálhat. Ő is a személyiségét mélyen tükröző választ adott: „Semmilyen különbség nincs, eddig is mindig csak magamra fókuszáltam.”

Kulcsár Gabriella, Melbourne