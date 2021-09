BL: nem először járt pórul hanyagsága miatt a Manchester United

Kezdjük az E csoporttal, ahol a Benfica Ukrajnában kezdte meg szereplését, és nem véletlenül mondta el előre Jorge Jesus, a portugálok edzője, hogy nem lát nagy különbséget a Dinamo Kijev és a többi csoportellenfél között, csapata el is veszítette első két pontját azzal, hogy erejéből csak egy gól nélküli döntetlenre futotta.

A csoport rangadóján a Barcelona a Bayern Münchent fogadta, ez évekig sima hazai siker lett volna, de hiába érvelnénk azzal, hogy Lionel Messi nélkül már nem ugyanolyan a katalán csapat, mint régen, ez sem állná meg teljesen a helyét. Emlékezzünk csak a 2019–2020-as negyeddöntőre, amit a Bayern úgy nyert meg 8–2-re, hogy a spanyoloknál ott volt Messi mellett még Luis Suárez és Antoine Griezmann is.

Persze a Barca valóban átalakulóban, és ha hozzávesszük, hogy Ronald Koeman már nem számíthatott Gerard Piqué, Martin Braithwaite, Sergino Dest, Ousmane Dembélé, Ansu Fati és Sergio Agüero játékára, akkor ki lehet jelenteni, tartalékosan még annyi esélye sem volt a Camp Nouban. Ennek megfelelően a Bayern végig irányította is a játékot, esélyt sem hagyott a hazaiaknak, és Thomas Müller egy, Robert Lewandowski két találatával sima 3–0-s győzelmet aratott.

„Ez van!” – tárta szét karjait a meccset követő sajtótájékoztatón Ronald Koeman. „Reálisnak kell lennünk. Nem akarok kifogásokat keresni, de mindenki tudja, milyen problémáink voltak. Túl sok játékosunk hiányzott, még várnunk kell néhány hetet, hogy több variációs lehetőségünk és gyorsabb tempónk legyen. Fiatal játékosaink azonban megmutatták, hogy van jövőnk.”

A németek edzőjét, Julian Nagelsmannt arról faggatták, érzi-e, hogy csapata a Bajnokok Ligája favoritjai közé tartozik. „Ha továbbra is így játszunk a csoportkörben, remélhetőleg továbbjutunk. Ez az első cél. Ha tovább fejlődünk, akkor az favoritnak számítunk majd” – válaszolta.

„Azért jöttünk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, és tudtuk, hogy tiszteletet kell mutatnunk a Barcelona iránt. Amikor a Camp Nouban játszol ellene, mindig veszélyes. De ezt a mérkőzést kézben tartottuk” – tette hozzá Lewandowski.

Az F csoportban a Villarreal csak 2–2-t ért el otthon az Atalanta ellen, arra azonban kevesebben számíthattak, hogy a Manchester United nem tud nyerni Bernben. Persze, a Young Boys a Ferencvárost is legyőzte, de hát a két ellenfél között zongorázni lehetne a különbséget.

Pedig az angolok jól kezdtek, a hétvégén két gólt szerző Cristiano Ronaldo ezúttal is betalált, ezzel a BL-történelem első olyan futballistája lett, aki két különböző szezonban is a csoportkör első gólját szerezte. Ezt korábban 2009–2010-ben cselekedte meg, ráadásul éppen Svájcban, amikor a Real Madrid 5–2-re verte az FC Zürichet. De az Opta azt is kiszámolta, hogy amióta Ronaldo betöltötte a 30. életévét, 68 BL-meccsen lépett pályára és ezeken 63 gólt szerzett – 35-tel többet, mint bármely már 30 feletti játékos a Bajnokok Ligája történetében.

De ez a vezetés mit sem ért, a 35. percben ugyanis Aaron Wan-Bissaka jogos piros lapot kapott, a svájciak pedig az emberelőnyt kihasználva őrült fölényben futballoztak a második félidőben. A 66. percben Nicolas Ngamaleu egyenlített, majd a 95. percben Jesse Lingard hatalmas hibáját Jordan Siebatcheu használta ki, így a Young Boys 2–1-re győzött.

„Nem csupán a Bajnokok Ligájára, az egész futballra igaz: a fegyelem a játék fontos része. Ha hiányzik a koncentráció, akkor hibázol és megbüntetnek érte. Kár, hogy ez történt. Tavaly ugyanígy jártunk a török Istanbul Basaksehir ellen, két ellentámadás során is hanyagul védekeztünk, ki is kaptunk. 10-12 pontra van szükségünk a továbbjutáshoz, ehhez kell egy meccset nyernünk idegenben. Sajnálom, hogy ezt most elszalasztottuk” – mondta Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United menedzsere.

A G csoportban a Lille a Wolfsburggal (0–0), a Sevilla a Salzburggal (1–1) játszott döntetlent. Utóbbi mérkőzés egészen elképesztő volt, mindkét gól tizenegyesből született, de az első félidőben az osztrák bajnok még két büntetőt kihagyott.

A H csoportban a Chelsea kiszenvedte a Zenit elleni 1–0-s sikert, a gólt Romelu Lukaku szerezte. A Juventus viszont nem hagyta, hogy a Malmö a Rangers és as Ludogorec után megtréfálja, és már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát (0–3).

A NAP JÁTÉKOSA Talán senki sem csodálkozik, ha Robert Lewandowski mellett voksolunk, aki ugyan nem játszott látványosan, de vérbeli csatárerényeket csillogtatott azzal, hogy kétszer is úgy érkezett, ahogy a jelenlegi mezőnyben senki sem tud. Barcelonában két gólt szerezni pedig akkor is nagy szó, ha esetleg többször labdába sem ért volna…