BL: ilyen meccset még nem látott a világ

Ha valaki lemaradt a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek szerdai visszavágóiról, foghatja a fejét. Nem is feltétlen a Liverpool portói gálameccse miatt, inkább azért, mert az Etihad Stadiumban minden idők egyik legjobb összecsapását vívták a legrangosabb kupasorozatban.

Már az első mérkőzésen meglepetést keltett a Tottenham érett játéka, és hiába intett óva mindenkit Pep Guardiola, hogy a visszavágó a mindössze egygólos hátrány ellenére nem lesz sétagalopp, a sajtó csak ismételgette a mantrát: sohasem volt még ennyire jó esély arra, hogy egy csapat egy szezonon belül négy trófeát szerezzen.

A Spursnél úgy tűnt, komoly gondot okoz majd Harry Kane hiánya, Mauricio Pochettino azonban egy 4–2–3–1-es felállással próbálkozott, gondolva arra, hogy Szon Hung Min és Lucas Moura váltogatja egymást, mögöttük Christian Eriksen és a kéztörése ellenére pályára lépő Dele Alli nyújt majd támogatást. Azt nem tudni, hogy Pochettino mikor tépte szét gondolatban a taktikát, de valószínű, ő sem látott olyan őrült tizenegy percet, amit a két csapat produkált.

A City már a 4. percben ledolgozta hátrányát Raheem Sterling gyönyörű góljával, de a vendégek Szon révén a 7. percben egyenlítettek, a 10. percben pedig már vezettek is (a dél-koreai csatár mindkét gólja előtt Aymeric Laporte vétett kapitális hibákat). A 11. percben azonban Bernardo Silva egyenlített is. Az biztos, hogy a BL történetében ilyen gyorsan sohasem szereztek még négy gólt.

Az első félidőt végül 3–2-es hazai sikerrel zárult, mert Sterling duplázott, ráadásul a vendégeknél Moussa Sissoko megsérült. Posztjára csupán a 18 éves Oliver Skipp léphetett volna, ezt azonban nem merte megkockáztatni a Spurs. Jött Fernando Llorente, akit visszavont a középpályára Pochettino, és átállt egy 4–4–1–1-es taktikára.

A második félidőben Sergio Agüero góljával 4–2-nél már a City állt továbbjutásra, de éppen Llorente volt az, aki a 73. percben „csípőből tüzelt” – a labda a derekáról csorgott be a kapuba. A 4–3-mal pedig már a Tottenham állt jobban, igaz, a hosszabbításban Sterling még szerzett egy gólt, de ismét jött a VAR, és a videózás után les miatt érvénytelenítették a hazaiak továbbjutást jelentő gólját.

„Döbbenetes mérkőzés volt, a csatához méltó volt a befejezés is. De ilyen a futball, ezért szeretjük. Büszke és boldog vagyok, hogy ilyen hősökkel dolgozhatom együtt” – nyilatkozta Pochettino. Pep Guardiola szerint közel álltak a továbbjutáshoz, és nagyon kegyetlen ilyen végjátékkal kiesni. „De el kell fogadnunk, és együtt kell élnünk ezzel. Hiába volt rengeteg helyzetünk, olyan hibákat vétettünk, amelyeket az ellenfélnek kötelező megbüntetnie” – vélte a manchesteriek menedzsere.

Ez ilyen elképesztő csata után szegény Liverpool győzelméről kevesebb szó esett, pedig Jürgen Klopp csapata kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel győzte le a portót – a visszavágón a csapat 4–1-re győzött Portugáliában. Azt régóta mondjuk, hogy olyan csatársorral nem is lehet rosszul játszani, és ha Sadio Mané, Mohamed Szalah és Roberto Firmino is betalál (mint szerdán), akkor nem lehet baj.

„Őrület, hogy egymás után kétszer is sikerült bejutunk a legjobb négy közé. El sem tudom hinni, nagyon büszke vagyok a fiúkra. A negyeddöntőben is nagyon erős csapatok voltak, és akkor az elődöntőről nem is beszéltem még. Láttam az Ajaxot, és megemelem a kalapom előtte. Hihetetlen, ahogy játszik, a legnagyobb csodálattal vagyok iránta, hiszen kiverte a Real Madridot, majd a Juventust” – nyilatkozta Jürgen Klopp. A csapatra a négy között a Barcelona vár, az edző szerint nagyon jó, hogy még vár rá egy Cardiff és és Huddersfield elleni bajnoki, és nem kell azon tűnődni, hogyan állítsa meg a megállíthatatlan Lionel Messit.