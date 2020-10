Barca–FTC: kötelező izgulni!

A Ferencváros önbizalommal telve várhatja az év eddigi legfontosabb mérkőzését – a magyar bajnokságban jó formában van Rebrov együttese, a BL-selejtezőkben pedig több komoly játékerőt képviselő ellenfelet is kiejtett (Celtic, Dinamo Zagreb).



„Mondhatok bármit, biztos vagyok benne, hogy a játékosaim a mérkőzés előtti órákban idegesek lesznek. Ez így természetes, sőt kötelező izgulni! Az ember nem mindennap játszik a Barcelona otthonában, tétmeccsen főleg nem. Többször elmondtam a játékosoknak: rászolgáltak arra, hogy ott legyenek a Bajnokok Ligájában – olvasható a Nemzeti Sport Szerhij Rebrovval készített interjújában. – Mindenki tisztában van vele, hogy nem mi vagyunk a csoport favoritjai. Senki sem várja el tőlünk, hogy sorra nyerjük a mérkőzéseket, vagy döntetlenre hozzuk a találkozókat. Meg kell próbálnunk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, meglátjuk, ez mire lesz elegendő.ˮ



A Barcelona az elmúlt tizenkét évben mindig elsőként jutott tovább csoportjából. A közelmúltban ugyan több megszégyenítő idegenbeli vereségbe futott bele a BL-ben (AS Roma – 4:1, Liverpool – 4:0), a múlt szezonban pedig megsemmisítő, 8:2-es vereséget szenvedett a Bayern ellen, de hazai pályán hosszú ideje félelmetes a mérlege, és az emlékezetes, 2013-as Bayern München elleni 4:0-s vereség óta senki sem tudott győzni a Camp Nouban. A Fradihoz hasonló, alacsonyan rangsorolt csapatok közül utoljára a Kazany tudott győzni a gránátvörös-kékek otthonában, még 2009-ben. Tavaly azonban a negyedik kalapból érkező csapat, a Slavia Praha sok borsot tört a katalánok orra alá a csoportkörben: a cseh bajnokcsapat óriási meglepetésre 0:0-s döntetlennel távozott Barcelonából.



„Nem gondoljuk, hogy ez egy könnyű meccs lesz. Látjuk az ellenfél játékosainak fizikai adottságait, ezért nem gondolkozunk azon, hogy bárkit is pihentessünk – idézi a Nemzeti Sport a Barcelona vezetőedzőjének, Ronald Koemannak a szavait, aki a Getafe ellen sem tartalékosan állt ki. Koeman nem volt elégedett játékosai teljesítményével a hétvégi bajnokin, amit a Barcelona óriási meglepetésre 1:0-ra elveszített a madridi kiscsapat ellen.



A holland tréner sérülés miatt nem számíthat Marc André Ter-Stegen és Jordi Alba játékára, Samuel Umtiti visszatérésére azonban mutatkozhat kisebb esély. Koeman nem emelt ki senkit a Ferencváros labdarúgói közül, de figyelmeztetett, hogy csapatként a Fradi megnehezítheti a Barca dolgát, a támadókra pedig figyelniük kell.



A barcelonai mérkőzést nézők nélkül rendezik meg: az UEFA előírásai szerint a stadion legfeljebb 30 százalékát lehet megtölteni szurkolókkal, de a klub csak ezer ember beengedését tervezte. A katalán régió egészségügyi minisztere viszont még ezt sem engedélyezte. A mérkőzés játékvezetője a svájci Schärer lesz, aki a Szerbia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen is fújta a sípot.

