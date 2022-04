Bajnokverés Dunaszerdahelyen

A zsolnaiak ellen győztes kezdőn egy helyen változtatott Joao Janeiro, Dimun helyét Njie vette át a középpálya közepén. A Slovanban is voltak változások, de közel sem volt nevezhető a vendégek kezdője tartalékosnak, bár az ő keretüket ismerve ezen nem is lepődhettünk meg.

A meccset a vendégek kezdték jobban, először Saponjics lőtt mellé, majd Hrnčár lövését és Pauschek fejesét is védte Veszelinov. A hazaiak részéről Verlinden megpattanó lövése okozott először veszélyt, de Chovan könnyen fogta meg a labdát. Egy perccel később egy szerdahelyi hiba után Green lépett ki a védők között, begyalogolt a tizenhatoson belülre, kissé éles szögből lőtt, de Veszelinov újfent magabiztosan védett. A DAC kapusát 25 percet követően kellett ápolni, aminek köszönhetően egy kisebb ivószünet alakult ki a kispadoknál.

A 32. percben a Slovan lőtt egy gólt, miután ellökték Veszelinovot a támadók, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. Nem sokkal később Brunetti kapott sárgát, míg az égszínkékek ígéretes szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Lovat, a szurkolók nagy örömére, csúnyán fölévágott.

Pörögtek az események, ez után Verlinden beadását Balogh fejelhette volna a kapuba, de a vállainál fogva lerántották a támadót. A bíró sípja néma maradt. A VAR megvizsgálta az esetet és kihívta Gemzický játékvezetőt, hogy nézze meg az esetet. Ez azt jelenti, hogy a videóbíró szerint nem volt megfelelő az első ítélet, így felül kell vizsgálni azt. A játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest, sőt, amint belépett a pályára elengedte a játékot, amikor a DAC játékosok többsége még a kispadnál álldogált, így veszélyes támadást vezetett a bajnok, de a sárga-kék védelem fel tudott szabadítani.

A hajrá is tartogatott izgalmakat, Pinto beadása után Szánthó fejelhetett teljesen üresen, de nem találta el a labdát, így a csúsztatása mellé ment. Nagy helyzet volt. Szinte rögtön ezt követően Krstovic szerzett labdát és lőtt, de Chovan védett. A hosszabbítás első percében Balogh revansott vett az elmaradt tizenegyes miatt és Verlinden remek beadása után a hálóba fejelt, 1:0.

A szurkolók még be sem fejezték a gólörömöt, amikor Krstovic passza után Ciganiks találta ziccerben magát, de sajnos nem talált kaput, így egygólos hazai vezetéssel zárult a félidő.

A szünet után is a vendégek kapták el a játék fonalát és kissé beszorították a csallóközieket, de az 51. perc végén már Krstovic lövésénél rezdült az oldalháló. A kispad mellett tartalék játékvezető tevékenykedő palásti Kišš Bálint és Joao Janeiro szinte az egész mérkőzésen végig beszélgetett. Ennek oka nem kettejük jó viszonya, hanem a rendszeresen, sokszor jogosan, reklamáló DAC-kispad teljesítménye volt. Egy óra játékot követően Szánthó csente el alabdát a Slovan védőitől, majd kiugratta Verlindent, aki lesen is volt és a lövését is blokkolták.

A Slovan hosszabb-rövidebb ideig röbbször el tudta dugni a labdát a dunaszerdahelyiek elől, de nem találták a rést a szervezetten visszahúzódó sárga-kék falon

A 68. percben cserélt Janeiro, beküldte Sharani és Moumout, ubbinak pedig nagy szerepe volt a második hazai gólban. Balogh bedobása után Moumou tette vissza a szélen beinduló játékosnak a labdát, akinek a beadását Krstovic lőtte kapura. Chovan elsőre védett, de a kipattanót a montenegrói csatár már a hálóba vágta, 2:0.

Két perccel később ott volt a harmadik, de aztán mégsem. Krstovic lövését védte Chovan, a kipattanót Sharani pöckölte a kapuba, de lesen volt. Az utolsó negyedórára három belső védős rendszerre váltott a DAC, Baloghot áldozta fel a hazai szakmai stáb és Muhamedbegovic érkezett a helyére.

A végjáték már nem hozott sok izgalmat, a DAC megérdemelten győzte le a Slovan csapatát. A meccs végén jogosan harsogta a lelátó: „Szép volt, fiúk!”

DAC–Slovan Bratislava 2:0 (1:0) Gólszerzők: Balogh (45+1.), Krstovic (70.) Játékvezető: Gemzický, 6290 néző. Sárga lap: Brunetti, Njie, Krstovic, Moumou, ill. Lovat, Hrnčár DAC: Veszelinov–Pinto, Kružliak, Brunetti, Ciganiks–Njie, Nebyla (Andrezinho 90.)–Szánthó (Sharani 68.), Balogh (Muhamedbegovic 78.), Verlinden (Moumou 68.)–Krstovic (Bögi 90.) SLOVAN: Chovan–Pauschek (Čavrič 66.), Kashia, Bozsikov, Lovat–Agbo (Adler 76.), Kankava–Hrnčár, Mustafić (Rabiu 66.), Green (Holman 76.)–Saponjics (Mráz 76.)