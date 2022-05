Attraktív fogathajtás Felsőszeliben

„Tízen dél-szlovákiai klubunkból, a többiek Magyarországról érkeztek. Végül a feketenyéki Gasparovics László mentette meg klubtagjaink becsületét, mindössze ő tudott az akadályhajtásban a magyarországiak közé ékelődni, miután közvetlenül a győztes gencsapáti Geröly Tibor mögött végzett – újságolta Vankó Imre házigazda, aki számos magyarországi ismerősét köszönthette az indulók között. – Fél Magyarország itt volt, szinte minden körzet képviseltette magát. Gyakran járok hajtani déli szomszédunkhoz, és most vendéglátóim látogattak hozzánk, mivel náluk még nem kezdődött el a versenyidény. Én is indultam mindkét számban, vadászhajtásban 27 hajtó között legjobb dél-szlovákiaiként a hatodik helyet sikerült elcsípnem. Ebben a számban is a magyarországiak domináltak: a monori Pergel Imre győzött. Ő először járt nálunk, akárcsak számos további honfitársa. Kitűnőt időt fogtunk ki, sok néző volt. Mivel másra kellett összpontosítanom, versenyzésem ezúttal nem úgy sikerült, mint ahogy elképzeltem. De jól éreztük magunkat, jó társaság jött össze, mindannyian a barátaim, és a hajtás mellett ez volt a lényeges.”

A felsőszeli krónikába tartozik, hogy a kettes fogatokon kívül három egyes is versenyzett, a trió legjobbja a szintén felsőszeli PónyaVilmos lett.

Legközelebb, május 14-én egy faluval arrébb, Alsószeliben találkozik a mezőny.