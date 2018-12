Aranyhalmozó bősi karatékák

Tizennégy érem

„Hat országban huszonkét versenyen indultak a klub karatékái. Kilenc versenyzőnk közül négyen voltak a legeredményesebbek, az ő érdemük az idei éremtermés – árulta el lapunknak Darnay Barnabás 3. danos mester, a klub első embere, és rögtön hozzátette, hogy a 7 éves Jančovič Lindáról, a 11 éves Jančovič Lauráról, a 15 éves Márik Erikról és a 16 éves Kósa Tamásról van szó. – Világ- és Európa-bajnokságokon, Európa-kupa-viadalokon, országos bajnokságokon harcoltak a sikerért. Mindannyian korosztályukban világbajnokok voltak 2018-ban: Jančovič Laura Szentesen kyokushin, Győrött ashihara, Ungvárban shidokan karatéban. Utóbbiban Kósa Tamás is vb-aranyat szerzett, akárcsak Jančovič Linda, aki Szentesen is diadalmaskodott, Márik Erik pedig Győrből tért vissza a legfényesebb éremmel. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy karatékáink ilyen sikereket értek el 2018-ban. Ez viszont egyben nagy felelősséggel is jár a jövőre nézve. A csapat nagy kihívás előtt áll 2019-ben, ugyanis tagjai szinte minden nagy versenyre címvédőként érkeznek.”

Hárman a győri dobogón

Kalandozzunk egyet a bősiek őszi versenyeire. Győrben hárman harcoltak az ashihara karate-világbajnokságon. A 7 éves Jančovič Linda csak azért nem indulhatott, mert ilyen fiataloknak még nem volt versenykategória. Három klubtársa viszont kitett magáért. „Nővére, a 11 éves Laura előbb hosszabbításban fejrúgással verte litván, majd a döntőben KO-val magyar ellenfelét. Márik Erik a döntőben két fejrúgással múlta felül ukrán riválisát. Kósa Tamás két fejrúgással került a döntőbe, ahol két vitatható pontot ítéltek magyarországi ellenfelének, így védencem ezüstérmes lett. Hozzáteszem: klubunkban kyokushin karatéban folynak az edzések, de a vb-n más karatestílusban is kitűntek védenceim” – összegzett Darnay Barnabás.

Győzelmekkel hangoltak

Az ashihara karate-világbajnokságot a győrszentiváni magyar országos bajnokság előzte meg, s már itt kiderült, hogy sokra képesek a bősi karatékák. Például Jančovič Linda saját korosztályában nem talált kihívóra, ezért két kilencéves ellenféllel küzdött. Mindkétszer fejrúgással győzött. Nővére, Laura KO-val verte egyetlen ellenfelét. Márik Erik sikere hosszabbítás után pontozással született. Kósa Tamás elsőségéhez két győztes küzdelem vezetett.

Csak siker Kiskunhalason

Hogy ősszel jó formában lesznek a bősi karatékák, azt már a szeptemberi kiskunhalasi IV. Halas Kupa is megmutatta. Hárman indultak, hárman lettek aranyérmesek. Jančovič Lindának osztrák riválisát kellett legyőznie. Nővérére, Laurára már nagyobb meccsadag várt: „Mind a négy mérkőzését test KO-val nyerte. Az egész nyáron tartó felkészülés után olyan erőfölényre tett szert, hogy KO-val verte mindazon ellenfeleit, akiket korábban csak pontozással tudott legyőzni” – villantott fel egy érdekes összefüggést Darnay Barnabás. Kósa Tamás pontozásos és test KO-győzelemmel diadalmaskodott súlycsoportjában.

Csupán nyertek…

Öt küzdelem és három elsőség a bősiek mérlege a budapesti V. Hinomoto-kupán. Jančovič Linda egy, Jančovič Laura két és Kósa Tamás is két győzelemmel jutott el diadalához. „Klubunk mindhárom versenyzője aranyéremmel, és sok tapasztalattal tért haza Budapestről” – fűzte hozzá a klubelnök mester.

Két varsói Ek-elsőség

Három bősi rajtolt a varsói Európa-kupa-viadalon. Kósa Tamás lengyel és román ellenfelét múlta felül, előbbit fejrúgással, utóbbit technikai fölénye után bírói döntéssel. Ez vezetett elsőségéhez. Jančovič Laura nyakába is aranyérmet akasztottak. Két fejrúgás vitte őt a döntőbe, ahol döntetlenre végzett egy lengyel karatékával, a hosszabbításban azonban fejrúgása eredményezte a győzelmet. Huga, Linda nem a saját kategóriájában, hanem eggyel feljebb a tízévesek között indult. „KO-győzelme után alulmaradt a későbbi bajnok ukrán riválisával szemben, így az ötödik helyen végzett” – közölte Darnay Barnabás, aki az év végén büszke lehet éremhalmozó védenceire.