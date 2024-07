A walesi bajnok érkezik az Üllői útra

A ferencvárosiak az elmúlt évek sorozatos csoportkörös nemzetközi szereplései és az utóbbi két szezonban bemutatott továbbjutás miatt már kihagyhatta az első selejtezőkört, így ha sikerül kiejtenie a walesi csapatot, már legrosszabb esetben is csak a Konferencialiga csoportkörébe zuhanhatna vissza. Hétfőn az is kiderült, hogy továbbjutása esetén az andorrai Santa Coloma vagy a dán Midtjylland csapatával találkozik Pascal Jansen csapata a harmadik BL-selejtezőkörben. Amennyiben viszont búcsúzna a legrangosabb sorozattól a Fradi, akkor az Európa-liga-selejtezőben a ciprusi APOEL és a moldáv Petrocub Hincesti párharcának vesztesével játszanának.

A nyáron érkezett holland szakember számára az első komoly kihívás a nemzetközi keret kialakítása volt, hiszen jelenleg több mint 35 játékossal dolgozik együtt, így jó néhányan nem szerepelnek a nevezettek között. Nem meglepő módon az Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedő Varga Barnabás kimaradt a leadott névsorból, ahonnan hiányzik többek között a tavasszal egyre jobb formát mutató Edgar Szevikjan, a balhátvéd posztján stabil csapattagnak mondható Eldar Civic, de az előző idény második felében rendszeresen lehetőséget kapó Stjepan Loncar és Kenan Kodro is. Az új igazolások közül a sajtóhírek szerint sérüléssel bajlódó Isaac Pappoe bemutatkozására biztosan várniuk kell a zöld-fehér szurkolóknak, a brazil Kady Borges és Raul Gustavo, valamint a belga Philippe Rommens és a kölcsönből visszatérő Mats Knoester ellenben ott van a bevethető futballisták jegyzékében. Ami a magyar fiatalokat illeti, Katona Bálint, Gruber Zsombor, Kaján Norbert és Tóth Alex is szerepet kaphat a walesiek ellen.

A The New Saints a selejtező első körében 4:1-es összesítéssel búcsúztatta a montenegrói Decicet, de így sem számít a esélyenek Dibuszék ellen. A fogadóirodák egy budapesti győzelmükért 13-szoros pénzt fizetnének, de a továbbjutásuk esetén is a tét hétszerese üthetné a vakmerő fogadók markát.

A Ferencváros pályája egészen biztosan nem lesz tökéletes, mivel a Groupama Aréna gyepét az esős időjárás után egy gombafertőzés támadta meg. A klub honlapján közzétett információk szerint azonban megfékezték a fertőzést, és bár a gyepszőnyeg színe nem lesz kifogástalan, a játékminőséget aligha befolyásolja majd a fű állapota. A pálya várthatóan 2-3 héten belül fog teljesen regenerálódni.

Az összecsapás, melyet az M4 Sport élőben közvetít, játékvezetője a spanyol Guillermo Cuadra lesz, a videobíró személyéről viszont lapzártánkig nem tett közzé információt az UEFA.