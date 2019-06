A szlovákok is simán nyertek Azerbajdzsánban

A szlovákok jól kezdték a mérkőzést, már a 8. percben vezettek, Lobotka remekül eltalált lapos lövésével – 0:1. A 27. percben Kucka szabadrúgásból védhetetlenül bombázott a kapuba – 0:2. Egy percen belül jött az azeriek szépítése: Sejdajev csapta be Vavrót, és a hálóba lőtt – 1:2. Folytatódott viszont a kézilabdatempó, gyakorlatilag a következő támadásból ismét gólt szereztek a szlovákok, Hamšík 18 méterről lőtt a léc alá – 1:3. Az első félidőben még Boženíknek is volt egy jó lövése, két ember közül fordult kapura, de Agajev szögletre ütötte a labdát.

Pavel Hapal csapata a második félidőben is uralta a játékot, az 57. percben pedig egy visszagurított labdából Hamšík újabb gólt szerzett – 1:4. Egy perc múlva Lobotka remek labdaszerzésé után a második válogatott meccsén játszó Boženík került ajtó-ablak helyzetbe, de mellélőtt. A 68. percben Pekarík cselezett ki két embert, de a rövidbe nem fért már be a labda, ez is mellément. A 85. percben a csereként beállt Duda adott sarokkal remek passzt a védők mögé a végig nagyon aktívan játszó Hanckónak, aki élt is az eséllyel – 1:5.