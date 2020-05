A Šťastný fivérek is hokiztak egykor Léván

Annak ellenére, hogy a jéglabda néven ismert játék szabályai már a 18. században kirajzolódtak, a minden bizonnyal első helyen jegyzett kanadai hoki keletkezése az 1800-as évek közepére tehető. A magyar bajnokságot első ízben 1937-ben bonyolították le, a mostani Szlovákia területén pedig 1925-ben, a Magas-Tátrában rendezett Eb-t követően kezdett népszerűvé válni a ma már nemzeti sportként emlegetett jégkorong.

Léván csak kevés adat maradt fenn a később közkedveltté vált sportágról. A közelmúltban azonban megemlékeztek a hokiklub megalakulásának 90. évfordulójáról. A 2200 férőhelyes, színültig megtöltött jégcsarnokban a sárga-zöldek bemutató meccsen fogadták a legutóbbi három kiírásban bajnok besztercebányai HC ´05 iClinic gárdáját. A vendégek óvatos, lezser játékkal 5:1-re diadalmaskodtak.



Harmadik próbálkozásra

A lévai jégkorongsportról az első feljegyzések 1885-re vezethetők vissza, amikor is létrejött a Lévai Korcsolyázó Egylet. Aztán két év múlva egy nyúlfarknyi halastón kezdetleges villanyvilágítással dekorált jégpályát létesítettek. Már ekkor megszületett a Lévai Sport Egylet, a jégkorongszakosztály megalakulására viszont 1930-ig kellett várakozni, amikor Laufer Károlynak köszönhetően megalakult az új tagozat. Egy évvel később nem kevesebb, mint harmadik nekifutásra jött össze az első erőpróba, mivelhogy a mérkőzés napján rendszeresen olvadni kezdett a jég. Végül aztán az időjárás megemberelte magát, és a lévaiak fogadhatták a besztercebányai Slávia csapatát. A vendégek egyáltalán nem tisztelték ellenfelüket, és hatszáz figyelmes néző előtt 7:2 arányban két vállra fektették a hazaiakat.



Korszerű jégcsarnok

„Az újkori hokitörténelmet a múlt század hatvanas éveiben kezdték el írni e lenyűgöző sportág rajongói. Slovan Agro néven létrejött a felnőtt- és az ifialakulat, amelyek a kerületi bajnokságban gyűjtögették a pontokat, akkor még természetes jégfelületen” – emelte ki a jubileumi visszaemlékezéskor Marcel Ozimák, a lévai HK végrehajtó bizottságának az elnöke. Ezt követően 1975-ben elkezdődött a műjégpálya építése, majd az aránylag gyors befejezés után a pozsonyi Slovan elleni avatómeccsen a vendégeknél olyan neves személyiségek léptek pályára, mint Sakáč, Tajcnár, Kužela, Mrukvia, Bukovinský és a legendás Šťastný fivérek.

1993-ban zűrzavaros időszak következett a sportklub életében. Egy példa nélküli, döbbenetes észjárású társaság azon serénykedett, hogy a már meglévő és az akkori igényeket teljes mértékben kielégítő téli stadiont egy többcélú sportcsarnokká alakítsák át.

Szerencsére a józan ész diadalmaskodott, és az akkori városvezetés teljes mértékben felújította a meglévő objektumot.



A hűséges szurkolók idegenbe is nagy számban szokták elkísérni kedvenceiket

Újra a második vonalban

Túl hosszú lenne felsorolni, mennyi minden történt azóta a klub háza táján. Tavaly a II. liga nyugati csoportjának bajnokaként az alapszakasz utáni előcsatározások során először az ezüstérmes puhóiakat késztették megadásra, majd a keleti csoport legjobbjának bizonyult rimaszombatiak ellen is eredményesek voltak a lévaiak. A legnagyobb falatnak aztán már az osztályozóban az I. liga sereghajtójaként végzett eperjesiek ígérkeztek, ám a kelet-szlovákiaiak elleni nehéznek vélt akadályt is könnyedén vették. Ezáltal tizenhárom év után ismét az I. ligában, azaz a szlovákiai másodosztályban szerepelhettek a lévai HK hokisai. Az alapszakasz után a playoff negyeddöntőjében meg kellett hajolniuk a pozsonyi Capitals előtt, a sárga-zöldek azonban nem vallottak szégyent. A meccssorozatot 4:0 arányban a fővárosiak nyerték, a lévaiak nem voltak képesek ellenállni tapasztaltabb ellenfelüknek. A felnőtteken kívül nemcsak ifi és kadet csapattal büszkélkedhetnek, hanem mindemellett néhány év alatt nyolc korosztályos kollektívával is bővítették bázisukat.



Lelkes szurkolótábor

A kényszerűségből félbeszakított I. liga 27 hazai mérkőzését közel huszonegyezer néző tekintette meg, ami átlagban 774 szurkolót jelent meccsenként. A legtöbben, számszerűen 1273-an a nagyszombati HK Gladiators elleni megmérettetésre voltak kíváncsiak. A csapat a nyolcadik helyen végzett, a hazai meccslátogatottságban pedig harmadikok lettek. A LIONS ´96 Ultra Fan Klub valószínűleg a bajnokság legkitartóbb és leghűségesebb szurkolói csoportja, amelynek tagjai az idegenbeli mérkőzéseken is hazai hangulatot képesek teremteni.