A somorjaiak nyerték a dél-szlovákiai rangadót Komáromban

A Duna-partiak veresége némileg meglepetés, mert a KFC a 2021/22-es évad elejétől a 3-4. helyen szerepel a bajnokságban, a felső-csallóköziek pedig a 8., 9. helyen. Emellett pedig a bajnokság őszi idényében a komáromiak 2:1-re győztek Somorján. Az viszont figyelmeztető jel lehetett a hazaiak számára, hogy tavasszal 5 bajnoki meccsükön csak 5 pontot szereztek, és csak 2 gólt rúgtak.

Az már szinte hagyomány, hogy a komáromiak hazai meccsein az első tíz percben békés passzolgatás zajlik a két tizenhatos között, kapura lövés nélkül. Most is ez történt. (Ilyenkor talán egy kis bíztatás is jól jönne a nézőtérről is...). Az első kapura rúgás a fiatal Szetei Filip nevéhez fűződött a 12. percben, amikor Šurnovský hosszú bedobása után a labda kipattant a tizenhatosból a hazaiak hatosa elé. Szetei lövése Gyurákovics kapusnak nem okozott gondot. Két perccel később ígéretesebb helyzet alakult ki a vendégek kapuja közelében. Šurnovský hátulról jól vette észre, hogy elől a gyors Bayemi meglódul a kapu felé, s pontos hosszú passzal helyzetbe hozta az örökmozgó támadót. Bayemi két csel után a tizenhatoson belülről lőni készült, de az egyik hátvéd lökött rajta egyet, a földre került – többen tizenegyest kiáltottak –, de a játékvezető kifelé mutatott.

A 16. percben a vendégek egy gyors jobb oldali támadás után szöglethez jutottak. A jól beívelt labda Saláta Kornél fejét érintve az ötös másik oldalára pattant, ahova Nagy Péter érkezett hatalmas lendülettel, és védhetetlen gólt fejelt – 0:1. A hazaiakat felrázta a gól. A 29. percben a felezővonal közeléből Németh Tamás végzett el szabadrúgást, a tizenhatos jobb sarkára irányította a labdát, amely két érintés után Špak elé került, aki éles szögből lőtt, Gyurákovics a labdát Horodník elé ütötte, aki gólhelyzetből fölé durrantott.

Ami nem sikerült a hazaiaknak, sikerült a vendégeknek. Egy ártalmatlannak tűnő szabadrúgást távolról Boateng végzett el a 32. percben, magasan ívelte a labdát előre Vrábel fejére, a labda a felső lécről a gólvonal mögé vágódott – 0:2.

A félidő utolsó 10 percében a hazaiak kétszer is szépíthettek volna. Ganbayar–Bayemi összjáték után utóbbi mesterien sarkalta a labdát a tizenhatoson belül Šurnovský elé, aki 10 méterről a jobb alsó sarokba célzott, Gyurákovics azonban jó érzékkel a kapufán kívülre tenyerelte a labdát. Az első játékrész utolsó perceiben szorongattak a komáromiak, Ganbayar léc alá tartó fejesét bravúrral védte a vendégek kapusa.

A második félidőben jelentősen változott a játék képe. A vendégek berendezkedtek a győzelemhez elegendőnek tűnő 2:0-s vezetés megtartására, ami sikerült nekik. Ez azonban nem jár(hatot)t élvezetes focival. A somrojaiak igyekeztek tartani a labdát, távol a kapujuktól. Minden mozdulatukban érződött az időhúzás. Ennek az igyekezetnek a főszereplője Fabian Vera volt, aki színészi képességeit is megvillantotta, amiben a bíró is partnere volt

A szünetben Mészáros András és Varga Péter állt be a hazaiaknál, majd később Patrik Abrahám is. A KFC aktívabb lett, csaknem az egész félidőben nagy nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját, de bevenni a legnagyobb gólhelyzetekből sem tudta azt. Sajnos a játék sok esetben eldurvult. A vendégek tördelték a játékot, ami fokozta a feszültséget a hazaiaknál, Viták, lökdösődések alakultak ki, melyeket a játékvezető nem kezelt mindig korrekten, amikor csak a komáromiaknak osztogatta a sárga lapokat.

Az 53. percben Szőcs próbálkozott lapos lövéssel sikertelenül, majd egy perccel később Bayemi hagyta le a védőket, de gurítása a kapufát súrolva hagyta el játékteret. Szépítési lehetőség adódott a 69. percben is, amikor az alapvonaltól öt méterre jutottak szabadrúgáshoz a hazaiak. Németh beívelése az ötös tájékán pattogott, végül Ganbayar fejéről ment mellé. A 85. percben a vendégek növelhették volna előnyüket. Leginus elviharzott a jobb oldalon, hosszú keresztpassza Boateng elé szállt a másik oldalon, aki előtt már csak Bréda volt, de a hazaiak kapusa lábbal mentett. Két perccel később Bayemi labdája találta meg Mészárost a tizenhatos előtt, aki két csel után fordulatból lőtt kapura, de Gyurákovics ismét résen volt. A vendégek deffenzív játékára a hazaiak nem találtak ellenszert.

Radványi Miklós, a komáromiak mestere röviden értékelt a találkozó után: „Nem győzhetünk, ha gyorsan kapunk két elkerülhető gólt, mi meg kihagyjuk a ziccereket. Nem lett volna csoda, ha a kidolgozott helyzetekből négy gólt rúgunk. Szorít bennünket két kulcsjátékosunk hiánya is – Domonkos Kristófé és Tóth Gáboré –, s az utóbbi meccseken a sérüléssel bajlódó Martin Šimkóé is. Ez minden meccsen érezteti hatását.”

Michal Kuruc, a somorjaiak vezetőedzője azt emelte ki, egészen más hozzáállással futottak ki a pályára védencei az előző fordulóbeli, puhóiak elleni vesztes bajnokihoz képest. „Hét közben sokat foglalkoztunk a rögzített helyzetek gyakorlásával, volt edzés, amin csak ezt csináltuk. Örülök, hogy mindkét gólunk így esett. A második félidőben az eredmény tartására rendezkedtünk be, így elégedett vagyok minden szempontból” – mondta az STK mestere.

A komáromiak a héten Kassára látogatnak, a somorjaiak vasárnap délelőtt a ligetfaluiakat fogadják.