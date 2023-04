A Slovan nyerte a derbit, három pontra csökkent az éllovas DAC előnye

Adrián Guľa, a DAC vezetőedzője több ponton is változtatni kényszerült a jól bevált kezdőcsapaton. A múlt heti, zsolnaiak elleni mérkőzés után sérülés miatt kidőlt Gavrics, Ramadan és a gólfelelős Krstovic is, a trénernek így gyakorlatilag egy új támadóformációt kellett rögtönöznie a Slovan otthonában. Kilencesként Niarkhosz kapta meg a lehetőséget, Kalmár Zsolt visszatért a kezdőbe, és a télen Nagymihályról igazolt Alejandro Mendez is először bizonyíthatott a kezdőcsapat tagjaként.

Weiss csak egy poszton húzott váratlant, Csakvetadze meglepetésre kikerült a kezdőből, Andre Green viszont lehetőséget kapott.

A dunaszerdahelyi szurkolók a vendégszektor nagy részét megtöltötték, több mint hatszázan érkeztek Pozsonyba – és hogy miért, azt a molinón (Kipp-kopp, házhoz jöttünk a bajnoki címért) nem titkolták. A stadion további részei nem voltak zsúfoltak, még az 1500 ingyenes gyerekjegy ellenére sem.

A mérkőzés első nagy helyzete a DAC-é volt, de Brunetti ígéretes helyzetben nem tudott elég erőt vinni a fejesbe. A következő szó is a sárga-kékeké volt, de Blackman nagyszerű egyszemélyes akciója végén a labda Trnovský ölében végezte. A 20. percben Brunetti sárga lapot érően szabálytalankodott, ami után talán még a Slovan-játékosok is meglepődtek, hogy a VAR kihívta Kráľovič játékvezetőt egy esetleges piros lap miatt – a játékvezető azonban nem változtatott az ítéleten.

A játék nem volt folyamatos, ami inkább a DAC-nak kedvezett. Kalmárék ugyanakkor a 20. perc után több alkalommal is beszorultak. A Slovan egyetlen alkalommal sem jelentett komolyabb veszélyt Petráš kapujára, sőt, a 38. percben ismét a dunaszerdahelyieké volt a következő helyzet: Blackman lapos lövése suhant el Trnovský kapuja előtt.

Az első játékrész gyakorlatilag úgy telt le, hogy a Slovan a gólszerzés közelében sem járt, míg a DAC-nak volt két-három nagyon ígéretes lehetősége.

A második félidő elején rákapcsolt a Slovan. A hazaiak többször is próbálkoztak lövéssel, de mindegyik alkalommal pontatlanok voltak.

A DAC az 59. percben, Kalmár fejesénél veszélyeztetett, egyúttal sikerült kijönnie a nyomásból. Weiss kettőt cserélt, de a poén a második oldalon érkezett:

Kalmár Pinto visszapassza után védhetetlenül kilőtte a jobb felsőt, 1:0. Nem sokáig tartott a DAC öröme, két perc elteltével a túloldalon az őrizetlenül hagyott Csavrics fejese a hálóba hullott. A 69. percben már fordítottak is a hazaiak: Mendez eladott labdája után beszorult a DAC, majd Abubakari érkezett jó ütemben egy beadásra – 2:1.

A két gyors gól megfogta a dunaszerdahelyieket, és folytatódott a hazaiak dominanciája még néhány percig. A hajrára már feltámadtak a sárga-kékek, a 82. percben Niarkhosz fejese centikkel szállt mellé, de újabb nagy lehetőségük már nem volt, a hazaiak tördelték a játékot és a játékvezető is partnerük volt ebben.

A DAC előnye a vereséggel három pontra fogyott az élen.