A kupagyőzelem lebeg a DAC focistáinak szeme előtt

A játékosoknak most először volt alkalmuk találkozni a portugál edzővel, így tényleg csak az első pár perc utáni benyomásokról tudtak beszélni.

Várják a közös munkát

„Nem hazudok, megmondom őszintén, hogy váratlanul ért Peter Hyballa elküldésének híre, hiszen karácsony előtt még beszéltem vele, és erről egyáltalán nem volt szó. De tudjuk, hogy milyen a foci, gyorsan cserélődik minden. Izgatottak vagyunk, hogy az új edző itt van, és hogy milyen filozófiát fog hozni magával. Új edző, új stáb, de reméljük, hogy ugyanolyan sikeresek tudunk lenni, mint eddig – kezdte Kalmár Zsolt, a DAC magyar válogatott középpályása, aki jelenleg is lábadozik súlyos bokatöréséből, amelyet a Puskás Aréna novemberi megnyitóján szedett össze Uruguay ellen. – Már alakul a bokám, már nem fáj. Azonban még két-három hét hátra van a rehabilitációmból, hiszen vissza kell hoznom azokat az izmokat, amiket elvesztettem, és a megszokott stabilitást is. Remélem, hogy január végére, február elejére, amikor a csapat Törökországban edzőtáborozik, már tudok edzeni.

„Ilyen a futballélet, cserélődnek az edzők. Ennek ellenére engem is meglepett a hír” – mondta Dominik Kružliak, aki kivezette a csapatot a MOL Akadémia edzőpályájára. Majd hozzátette, nagyon várja a közös munkát, hiszen egy nagynevű tréner érkezett a csapathoz, aki komoly játékoskarriert tudhat maga mögött, és az edzői pályafutását sem ma kezdte.

„Megsérültem a téli felkészülésben – kezdte nevetve a nyilatkozatát Vida Máté, a DAC és a magyar válogatott középpályása. – Az az igazság, hogy már egész ősszel fájt a combom. Úgy gondoltuk, hogy a szünet alatti két-három hét pihenő jót tesz majd neki, de amikor otthon edzeni kezdtem, ugyanaz a fájdalom előjött, még kicsit élénkebben is. Most azon vagyunk, hogy ezt kikezeljük, remélem, pár hét alatt rendbe jövök. Nem hiszem, hogy ez egy súlyos sérülés lenne.” A 23 éves középpályás elárulta, hogy csalódott, amiért Peter Hyballának távoznia kellett, hiszen az egész csapat sokat köszönhetett neki, személy szerint ő is, mert nála került vissza a magyar válogatottba. Ennek ellenére pozitívan áll az új edzőhöz, és várja vele a közös munkát.

Dominálni akarnak

Hélder Cristovao mosolyogva érkezett meg az első edzésre, készségesen és jókedvűen válaszolgatott az újságírók kérdésére, viccesen mondta azt is, hogy, ha nyer a csapat, akkor továbbra is jókedvű és szolgálatkész lesz, ugyanakkor ha veszítenek, akkor mogorva is tud lenni. Cristovao így nyilatkozott az első benyomásairól: „Nagyon pozitívak. Ismerem a klubot és a projektet, hiszen jártam már itt egy interjún másfél-két évvel ezelőtt. A klub azóta csak fejlődött, a feltételek nagyszerűek. Örülök, hogy itt vagyok. Az előző edző jó munkát végzett, a csapat támadófocit játszik, de bizonyos dolgokban szervezettebbnek kell lennünk. Az emberek néha félnek a változástól, de azért vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak. Dominálni akarunk a mérkőzéseinken, nem csak hazai pályán, hanem idegenben is. A stílusom a labdabirtoklásra, háromszögezésre alapul, hogy sok játékos legyen a tizenhatosban, de közben oda kell figyelnünk a megfelelő egyensúlyra, hogy mi uraljuk a meccsek fontos pillanatait. Azt gondolom, ez eddig probléma volt, néha túlságosan is erőltettük a támadásokat. Van, amikor dominánsnak, agresszívnek kell lenni, de olykor okosan az ellenőrzésünk alatt kell tartani az ellenfelet – néha a labdával, néha a labda nélkül.” A portugál mester elmondta, hogy a csapat gyengeségét leginkább a védekezésben látja, ezen akar többet dolgozni, egyensúlyba hozni a védekezést és a támadást.

A felkészülés programja Január 18., szombat, 13.00: DAC–Zbrojovka Brno (cseh 2. liga) Január 19., vasárnap, 13.00: DAC–MFK Skalica (2. liga) Január 22., szerda, 10.30: DAC–Nitra Január 24–31., Tipsport Cup, Málta Január 25., szombat, 13.30: Mladá Boleslav (cseh 1. liga)–DAC Január 27., hétfő, 11.00/13.00: Baník Ostrava–Zbrojovka Brno–DAC Február 2–9., edzőtábor Belek Február 5., szerda: Crvena zvezda (szerb 1. liga)–DAC Február 8., szombat: DAC–Maribor (szlovén 1 liga)

2-3 új játékos

Az első edzésen – a DAC ifijéből felhozott fiatalokon és Martin Rymarenkón kívül, aki kölcsönből érkezett vissza Somorjáról – nem volt új arc. A távozáshoz azonban többen is közel állnak. „Matej Oravec az amerikai Philadelphia Union csapatával tárgyal, Kristián Koštrna is azért nem jelent meg az edzésen, mert a jövőjét oldja. Connor Ronan kölcsönszerződése pedig lejárt, ezért visszatért Angliába a Wolverhampton csapatába. Igaz, vele kapcsolatban állunk és tárgyalunk az ügyében az angolokkal. Rajta kívül szeretnénk még egy játékossal megerősíteni a középpályánkat – informált Jan van Daele, a csapat sportigazgatója. – További célpontunk egy középső védő, mert csupán Beszkorovajnij és Kružliak van erre a posztra. A legfontosabb célunk azonban az, hogy egyben tartsuk a csapatot és nyugodtan készülhessünk az Európa-liga-selejtezőkre” – fejezte be az átigazolási híreket Van Daele. Arról nem esett szó, hogy a Peter Hyballa által is hiányposztnak tartott csatár pozícióra tervez-e a csapat erősítést.

A kupa elérhető

Természetesen szóba kerültek a szezon hátralévő részére kitűzött célok is. Sem a játékosok, sem pedig az edző nem tekinti lefutottnak még a bajnoki kiírást sem, de mindegyikük egyetért abban, hogy a Szlovák Kupa megszerzése a reálisabb.

„Tudjuk, hogy nem vagyunk még ugyanazon a szinten, mint a Slovan. Realistának és objektívnek kell lennünk, persze szeretnénk közelebb kerülni hozzájuk. De meccsről meccsre kell haladnunk, nem szabad nagy nyomást helyeznünk a játékosokra, főleg most, az edzőváltás után. Ha azt tűznénk ki célul, hogy bajnokok akarunk lenni, az túl nagy teher lenne számukra, hiszen nagyon fiatalok, ha túlságosan nyomás alá helyeznénk őket, az nem lenne helyes” – mondta Cristovao.

„A Szlovák Kupát mindenképpen szeretnénk begyűjteni. A bajnokságban pedig igyekszünk minél több mérkőzést megnyerni, így nyomás alá helyezni a Slovan csapatát, és akkor már bármi megtörténhet” – közölte Vida Kristopher, aki elárulta, hogy a távozása előtt beszélt Peter Hyballával. A német szakember arra kérte a játékosokat, hogy továbbra is teljes erőbedobással dolgozzanak, és adjanak bizalmat az új edzőnek.

„Addig megyünk, amíg van esély a bajnoki címre. Lehet, hogy a Slovan is kifog egy rossz szériát, nem adjuk fel! – ezt már Kalmár Zsolt mondta. – A kupa megnyerése is reális, jó esélyünk van arra, hogy bejussunk a negyeddöntőbe. Komoly célok vannak a csapat előtt, remélem, hogy ezt mindenki felfogja, és olyan mentális erőbedobással fog küzdeni, hogy ezeket elérjük.”

A szurkolókon nem múlik

A DAC első edzésére 20-30 szurkoló is kíváncsi volt. Természetesen nekik is megvan a véleményük a történtekkel kapcsolatban. „Hyballa távozása már egy ideje lógott a levegőben. Már nem olyan volt vele a csapat, mint azelőtt, nehezen jöttek a győzelmek” – mondta egyikük. Az új edzőről ugyan semmi konkrétat nem tudnak, de az elismerték, hogy nincs könnyű helyzetben a portugál szakember, hiszen ha az első néhány meccset elbukják, akkor akár az EL-selejtező is veszélybe kerülhet, egy esetleges vereség a második ligás poprádiak ellen a kupaálmoknak is véget vetne. Ennek ellenére ők is úgy látják, hogy a Szlovák Kupa begyűjtésére nagyobb az esély, mint a bajnoki címre. „A Slovan egy másik szint, a kupa viszont tényleg elérhető. Mindenesetre rajtunk semmi nem fog múlni!”