A kilencvenkettesek nagy dobása

Hosszú idő után ismét összeállt teljes létszámban a The Class of 92, azaz A 92-es osztály hat manchesteri kiválósága: David Beckham nemrégiben bejelentette, hogy öt barátja mellé betársulva tíz százalék tulajdonrészt vásárolt a Salford City FC-nél. Az elmúlt négy év fejlődése még csak most érkezett el egy igazán fontos mérföldkőhöz, a klub ugyanis egy lépésnyire van attól, hogy immáron a valódi profik között is megmérettesse magát.

Pincési László