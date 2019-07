A deáki Old Boys diadala Királyréven

A királyrévi futballpályán a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Vágsellyei járás tizenkét alakulata csatázott a győzelemért. A résztvevőket a tornát támogató névadó mezőgazdasági üzem, a királyrévi Agrostaar Kft, igazgatója, Szikura Ferenc és a település polgármestere, Agócs Gergely köszöntötte, ezt követően rajtoltak el az összecsapások. A szervezők a csapatokat két hattagú csoportba sorsolták be. A résztvevők előbb a négy pályán körmérkőzéses rendszerben küzdöttek a pontokért. A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőben folytatta.

„A csoportmérkőzések során kirajzolódtak a favoritok, a címvédő Dream Team és a vágsellyei ificsapatban nevelődött, jól képzett futballisták alkotta deáki Old Boys alakulata veretlenül vette az akadályokat, a negyeddöntőben és az elődöntőben sem találtak legyőzőre. A fináléban fordulatokban bővelkedő párharc zajlott a trófeáért. Az Old Boys már 2:0 arányban vezetett, de a címvédő egyenlített. Három perccel a vége előtt ismét a deákiaknál volt az előny, de a meccs utolsó percében egyenlített a Dream Team. A büntetőrúgások első szériája is döntetlennel ért véget, a második sorozatban az Old Boys bizonyult jobbnak. Jöttek, láttak, győztek. Először vettek részt a rendezvényen, s a vándorserleggel távoztak. A címvédő két különdíjjal vigasztalódott” – tájékoztatott tornájukról a főszervező Salát Zoltán.

S bár a királyrévi pálya felett viharfelhők tornyosultak, a futballisták megúszták égi áldás nélkül. A házigazda három kollektívával vett részt a megmérettetésen, az ifikből verbuválódott Young Boys a csoportban zárta a küzdelmeket, az Agrostaar és a Szurkerek a negyeddöntőben búcsúzott. „Nagy pozitívumnak tartom, hogy ezúttal a futballisták nem bírálták, nem vitatták a játékvezetők ítéleteit. Nóvumnak számít, hogy madártávlatból drónnal kameráztuk a meccseket. Visszapörgetve tornasorozatunk filmkockáit egyértelmű: a nézők az eddigi legnívósabb erőpróbát látták. Jövőre jubilálunk, újdonságokkal rukkolunk elő” – értékelt, tervezgetett Salát Zoltán.

A tornát tombolahúzás, a helyi alapiskolások fellépése színesítette, a végén pedig diszkót rendeztek.