5. Nógrádi Pedál kerékpárverseny

Aztán tizenegykor rajtol az 50, negyed- órával később a 25 km mezőnye. A rajt és a cél a losonci városi fürdőnél lesz, onnan a gáton keresztül a közeli erdőbe vezet az útvonal, egészen Panické Dravce településig és vissza. Egy kör huszonöt kilométer. „Nagyon elégedettek vagyunk az előzetes nevezésekkel, hiszen már 130 név szerepel a listán, tavaly ilyenkor csak nyolcvanan voltak, tehát idén várhatóan többen állunk rajthoz. Az utolsó, helyszínen nevezőkkel együtt akár százötvenre is felduzzadhat a mezőny – tájékoztatta lapunkat a várható történésekről Vlastimil Duzbaba szervező, aki címvédőként ebben az évben ismét ott lesz a 25 km-es táv indulói között. – Három ország – Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – indítja versenyzőit. Kipróbálja terepünket a lengyel Lech Kawecki is, aki megnyert egy útszakaszt a Colin Mayer Mauricius versenyen. Eljön az időszerű szlovák MTB-bajnok, és még sokan mások az ország különböző pontjairól. Két dombot magába foglaló pályánkat a nézők is megkeresik, hogy élvezhessék a kerekesek terepcsatáit. S bár Losoncon nincs önálló klubunk, helybeliek szintén lesznek a versenyzők között. A legjobb hármat külön díjazzuk.”