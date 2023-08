Visszatekintés a Magyarországi Kárpát Egyesületre a Tátraalji Múzeumban

A tárlatvezetés részeként egy kuriózumnak számító tárgytöredéket is bemutatott Nyisztor Miklós, amely csak a megnyitón volt látható. Nem másról volt szó, mint az Egenhoffer Teréz kezdeményezéséből a Gerlachfalvi-csúcson elhelyezett, majd utóbb 1920-ra megsemmisített milleniumi emléktábla egy töredékéről. Egészen pontosan arról, amelyet Bácskai Gusztáv talált meg 2003-ban a Wala-szakadékban. Nyisztor még hozzátette, vannak olyan legendák, hogy a poprádi múzeumban is van belőle valahol egy töredék, de erről a helyi kutatók is csak hallottak. Egyébként ő a bemutatott gyűjtemény mintegy 80%-ának tulajdonosa.