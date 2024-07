Vigyázat! Gyönyörű, de mérgező növény kezdte meg virágzását!

A lila gyűszűvirág gyönyörű növény, de jobb csak távolról csodálni. Bármely részének elfogyasztása már két-három grammos mennyiségben halálhoz vezet, de a százszor kisebb mennyiség is súlyos tüneteket okoz.

Ez azt jelenti, hogy már az is egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki hozáér, és evés előtt nem mos kezet. Minimális mennyiségben is súlyos hányáshoz, látászavarhoz, szívritmuszavarhoz és légzési problémákhoz vezethet. A tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal, néha egy-két nap is eltelhet, mielőtt megjelennek.

A harang alakú virágok többnyire lilák, belül számos sötétlilától a vörösig terjedő, fehér szegélyű folttal. A természetben napfényes tisztásokon, sziklás, benőtt domboldalakon és világos erdőkben fordul elő. Kedveli a nedves, laza, enyhén savas talajokat.

A gyűszűvirág leveléből gyógyhatású főzeteket is készítenek. Pontosan meghatározott mennyiségben ezek a készítmények hatékonyak lehetnek bizonyos szívbetegségek esetében. Nem megfelelő használat esetén azonban igen erős méreggé változik, amelyet különösen a középkorban használtak. Ezért sem ajánlott a gyűszűvirágkészítményeket amatőr módon, orvosi vagy egészségügyi szakember felügyelete nélkül használni. A gyógyszeriparban is használják gyógyszerek előállításához, a homeopátiában pedig szívgyengeség, vesebetegségek, depresszió, álmatlanság és migrén kezelésére szolgál.