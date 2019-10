Vereségből is erőt merítő hagyomány

A kissé hűvös, de napsütéses időben a Concordia Vegyeskar által előadott Szózat felhangzásával kezdődött a Klapka-téren tartott október 6-i megemlékezés, amelyet Boráros Imre színművész szavalatai követtek. Az egybegyűlteket Stubendek László, a Csemadok Komáromi Szervezetének elnöke köszöntötte.

Ünnepi beszédet Szarka László történész mondott. Mint fogalmazott, „a történeti felelősség a legnehezebb időkben is éltető eleme az együvé tartozásnak – annak a demokratikus nemzeti egységnek, amely a társadalmi, politikai, kulturális különbségeket magától értetődőnek tartja, s nem használja egymás becsmérlésére.” Nem mulasztotta el az aradi megtorlások komáromi vonatkozásainak megemlítését sem, ugyanis Török Ignác és Lenkey János is szolgáltak a vár parancsnokaiként. Míg előbbit a többi honvédtiszttel együtt végezték ki, utóbbi elborult elmével, magára hagyatva halt meg később az aradi börtönben. Szarka László külön kiemelte, a kivégzettek sokfajta nemzetiséghez és valláshoz tartoztak, de egyetértettek a szabadságharc alapvető céljaiban. Beszédét zárva úgy fogalmazott, "a vereségből is erőt merítő hagyományhoz akkor tudunk mi kései utódok leginkább felnőni, ha akár a 48-asok, mi is képesek leszünk a megosztó párt- és nemzetiségi érdeket összeegyeztetni, összehangolni a sorsunkat meghatározó, tiszta és igaz ügyekkel"

Miután a Klapka-téren elhelyezték az emlékezés virágait, az jelenlevők tiszteletüket tették a közelben található aradi vértanúk emlékoszlopánál is, ahol a Selye János Gimnázium Diákjai közreműködése mellett Farkas Adrianna, a Jókai Egyesület Irodalmi szekciójának elnöke mondott beszédet. Az emlékprogram végül a Gaudium vegyeskar és hangszeres együttes koncertjével zárult, amelyet a református templomban tartottak.