Vásárló és eladó egyformán várta a nyitást

Hétfőtől feketéből bordó besorolásba került az ország a Covid-automata alapján. Fekete besorolású járás már nincs, bordó színnel jelölt 27, vörös 41 van, 4 járás pedig a rózsaszínnel jelölt zónába került. A váltás egyúttal azt jelenti, hogy 17 hét után az élelmiszerboltok és drogériák mellett más boltok is kinyithattak, ahogyan számos szolgáltatás, köztük a fodrászat, a kozmetika és a pedikűr is elérhetővé vált. Ugyanakkor csak szigorú szabályok betartásával fogadhatnak vásárlót a boltok. Az üzlethelyiségekbe csak FFP2-es reszpirátorban és kézfertőtlenítés után lehet belépni negatív teszttel. Ismét bevezették a terület alapú korlátozást is, tehát 15 négyzetméterre egy fővel kell számolni. A testápolást kínáló szolgáltatóknak – kozmetika, manikűr, szolárium – minden vendég után fertőtleníteni kell.







Megteltek a parkolók

Hétfőn megteltek autókkal az eddig üresen tátongó parkolók a bevásárlóközpontok előtt. A városokban is nagyobb volt a forgalom annál, mint az utóbbi hetekben, hónapokban. A főváros egyik bevásárlóközpontjába lázmérés és negatív teszt felmutatása nélkül sétáltunk be hétfőn nem sokkal a boltok nyitása előtt. Tömeg még nem volt, de a megszokottnál többen sétáltak az épületben. Az üzlethelyiségekben lázas készülődés folyt, porszívózás, portörlés, kirakatüveg-pucolás. A fodrászatok, a cipő- és ruhaboltok előtt sorakozott 4-7 fő. Negatív teszteredményt sehol sem kértek, az arcvédőmaszk viselésére az egyik, elektronikus árut kínáló boltban figyelmeztettek kedvesen, az eladó jelezte, őket is megbüntethetik, ha reszpirátor helyett orvosi maszkban lép be a vásárló. Délelőtt nem volt tumultus a plázákban, dél körül viszont már egyre több autó igyekezett bejutni a parkolóba.





Betelt az előjegyzési napló

Somorján eddig üresen kongtak a város széli bevásárlóközpontok előtti parkolók, mivel az üzletek nagy része zárva volt. Hétfőn azonban minden megváltozott, újra kinyithattak a ruha- és cipőüzletek, a hobbiboltok, a bútoráruházak, és a vevők sem maradtak el. Délelőtt nehezen találtunk üres parkolóhelyet Somorján, és Dunaszerdahelyen is hasonló volt a helyzet. Kora délután sem hagyott alább az érdeklődés, a ruhákat és háztartási cikkeket kínáló üzlet előtt sorakozott türelmesen körülbelül egy tucat ember. A cipő- és ruhaboltokban ottjártunkkor nem volt nagy tumultus. A bútorüzletek, elektronikai cikkeket kínáló áruházak előtt sem volt egyszerű leparkolni.



Négy hónap után ma először fogadhattak vendégeket a szépség- és fodrászszalonokban. Kešiar Barbara nádszegi fodrász azt mondta, hogy a korlátozások enyhítésének bejelentése után nem sokkal az összes áprilisi időpontja elkelt, így akinek most jutna eszébe fodrászhoz menni, az már csak májusban kap lehetőséget. A szalonban szolárium is működik, a szabályok értelmében a fodrászon kívül legfeljebb két vendég lehet bent, de ezt nem nehéz betartani, ugyanis már a pandémia előtt is konkrét időpontra érkeztek a vendégek, így nem alakul ki torlódás. Az idei első munkanapján egy új szoláriumot is sikerült beüzemelni, örül annak, hogy újdonsággal fogadhatja a vendégeket. „Sokan kerestek meg az elmúlt hetekben, hiszen négy hónap hosszú idő. Igyekeztem mindenkinek a kedvében járni, aki gyorsan jelentkezett, azt még a héten fogadni tudom. De nem akartam túlvállalni magam, hiszen négy hónapja alig fogtam ollót a kezembe” – nyilatkozta a fiatal fodrász. A szalonban eddig is odafigyelt a közegészségügyi előírások betartására, és ugyan nem kényelmes egész nap az FFP2-es maszkban lenni, de a saját és vendégei egészsége érdekében ez sem jelent különösebb akadályt.





Drága az újranyitás

Nehézkes volt az újranyitás a peredi kozmetikai szalonban. A négy hónapja tartó kényszerszünetet a tulajdonos arra használta ki, hogy felújítsa a szalont, amit egy évvel ezelőtt tervezett.

„Nagyon sokba kerül a kezdés, mivel négy hónapig zárva voltunk, ennyi idő alatt minden termék, amelyet használunk, tönkrement, lejárt a szavatossága, mindent ki kellett dobni és mindenből újat kellett beszerezni. Ez azért is volt körülményes, mert nagyon későn, múlt pénteken este fél nyolc körül tudtuk meg, hogy hétfőn nyithatunk. Előtte úgy volt, hogy csak a többi szolgáltatást engedélyezik, a kozmetikai szalonok nem nyithatnak ki, így sokan emiatt nem is tudtak újra kinyitni. A hétvégét azzal töltöttük, hogy hétfőre mindent elő tudjunk készíteni”

– mondta el Pavlovič Valéria kozmetikus. Kifejtette, szerencsére egyfolytában csörög a telefon, sok az érdeklődő. Mivel hét napnál nem régebbi negatív teszt kell ahhoz, hogy valaki betérhessen a szalonba, ezért úgy véli, hogy talán lesz olyan, aki emiatt nem jön, de ha ez a feltétele annak, hogy az emberek igénybe vegyék a szolgáltatást, akkor valószínűleg a többség elvégezteti a tesztet. Azt még nem tudja, lesznek-e olyan törzsvendégek, akiket elveszített, ezt az idő mutatja meg, talán egy-két hónap múlva kiderül. A szabályozás alapján nincs megkötés abban, milyen szolgáltatást nyújthat, vagyis minden kezelés megengedett. A kozmetikusnak kötelező reszpirátort viselni, a vendégek a kezelés időtartamára leveszik a védőeszközt.





Bevétel és vásárló nélkül

A ruhabolt szintén pontosan négy hónap kihagyás után nyílt meg. Tulajdonosa, Pataky Mónika arról számolt be, hogy épp csak túlélte a bolt az elmúlt időszakot. „Egyéni vállalkozást vezetek, a koronavírus előtti időszakban eltartottam magam, nem volt okom panaszra, az elmúlt időszak azonban tényleg csak a túlélésről szólt. Az állami támogatás éppen csak arra volt elég, hogy befizessem a kötelező járulékokat. Ma nyitottam ki először, néhányan benéztek, de eddig nem vásárolt senki semmit” – mondta el a vállalkozó. A bolt méretei alapján egy vevő lehet bent egyszerre, hiszen nem sokkal nagyobb a helyiség 15 négyzetméternél. Az árut nem értékesítette internetes megrendeléseken keresztül, de többen felkeresték őt, amikor valamelyik hozzátartozójuk meghalt és a gyász miatt szükségük lett fekete ruhára. Annak ellenére, hogy évről évre csökken a forgalom, az üzlettulajdonos szerint még mindig inkább úgy szeretnek ruhát vásárolni az emberek, ha felpróbálhatják, ezért sem tért át az e-shopra, csak a közösségi oldalon reklámozza a termékeit. Úgy véli, nem volt tisztességes, hogy a kisboltokat bezáratták, mert ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozták a tulajdonosukat. Meggyőződése, hogy sokkal nagyobb a megfertőződés veszélye a nagy élelmiszerboltokban, mint az övéhez hasonló kis boltban, ahol korlátozni lehet a vevők számát.





Vissza kell szokni

A helyi háztartási bolt ugyancsak december 19-én zárt be. Az eladók elmondták, a nyitás utáni első napon nem jött be sok vevő, de úgy vélik, ez azért is lehet, mert egyébként hétfőnként zárva vannak, csak az újranyitás miatt módosították a nyitvatartást. „Az embereknek hozzá kell szokniuk, hogy ismét jöhetnek vásárolni, egyelőre nem rohamozták meg a boltot. Az itt kapható áru nagy részét feltehetően meg lehetett rendelni interneten is, de biztos van sok olyan termék, amelyet nem érdemes, mert nem kerül annyiba, mint a szállítási költség, illetve az idősebb korosztály számára nem olyan természetes, hogy megrendelnek valamit, inkább a boltban vásárolnak” – tette hozzá az egyik eladó. A négyzetméter szerinti korlátozás alapján öt vásárló lehet egyszerre a háztartási cikkeket árusító boltban. Ottjártunkkor egy házaspár válogatott éppen.

Teszt, oltási igazolás

Karácsony előtti hangulat uralkodott hétfőn Dunaszerdahelyen, legalábbis a bevásárlóközpontok parkolójában. Csak nehezen lehetett szabad parkolóhelyet találni. Nem is kevesen voltak olyanok, akik bevallották, szabadságot kértek azért, hogy végre bevásárolhassanak. Negatív teszteredményt és oltási igazolást egyaránt elfogadtak, bár az igazolásokat nem kérték mindenhol. Ebben továbbra is következetes például a Merkury Market, ahol eddig is és most is elkérik a tanúsítványt, bár azt, hogy valóban a saját nevünkre van-e kiállítva, nem ellenőrzik. Sok üzletben a szabad bevásárlókosarakkal limitálják a vásárlók számát. A Möbelix áruházban ezt másképpen oldották meg, egy rendszer automatikusan regisztrál minden belépőt.



Akadtak persze olyan vásárlók is, akik megkérdőjelezték a teszt felmutatását. Míg korábban a pozitívan teszteltek is betérhettek az élelmiszerboltokba vagy drogériákba, erre most már nincs lehetőségük. „Mire jó ez? Nem értem, miért kötelezik az üzemeltetőt a tanúsítványok ellenőrzésére, ha már rendeletben mindenkit tesztre köteleznek? Úgysem tudjuk ellenőrizni, hogy az igazolás, amit felmutatnak, valóban az övék-e. Ez ismét egy átgondolatlan rendelkezés, melynek kérdéses a hatékonyságaˮ – fogalmazott egy eladó. Mások azon izgultak, hogyan tudnak visszarázódni a korábban megszokott hétköznapokba. „Olyan furcsa érzés, mint amikor az ember új munkahelyen kezd. Elszoktam már, négy hónap mégiscsak nagy idő. Izgulok is egy kicsit, bár még egyelőre nincs sok vásárló, gondolom, délután várható a nagy roham” – mondja az egyik sportüzlet fiatal elárusítónője. „December 19-től voltunk zárva. Újra meg kell tanulnom a kasszagép kezelését, bele kell rázódnom a napi rutinba, hogy ismét minden gördülékenyen menjen” – meséli egy háztartási termékeket árusító bolt eladója.





Van, aki végleg bezárt

A kora délutáni felhőszakadás ellenére hosszú sorok kígyóztak a ruhaboltok előtt az érsekújvári Tesco közelében lévő üzletsornál, és alig akadt szabad parkolóhely a környéken. A legtöbb boltban azt kérték a vevőktől, hogy viseljenek arcvédő maszkot, használják a kézfertőtlenítőt, és minden érkezőnek saját bevásárlókosara legyen. Az Aquario bevásárlóközpont csarnokában lázat mértek és egy fiatalember mindenkitől kérte a negatív antigénteszt-igazolást, amit meglepő gyorsasággal kerítettek elő táskáikból és készséggel mutattak fel az érkezők. A legnagyobb tolongás a délutáni órákban itt is a ruhaboltoknál volt, de akadtak vásárlók, akik öt-hat csomaggal léptek ki az elektronikai cikkeket kínáló boltból, mások párnákat, ágyneműket vásároltak a szomszédos komplexumban. Érsekújvár központjában az ügyeiket intézők, élelmiszert vásárlók mellett is szép számmal akadtak vásárlók, akik betértek a kisebb boltokba, már amelyek nyitva voltak. Lefelé haladva a sétányon ugyanis kiderült, hogy néhány üzlet időközben bezárt és az ingatlan tulajdonosa új bérlőt keres.



Négy hónap szünetet követően nyithatott ki hétfőn az érsekújvári Kultúra Könyvesbolt. Bresťák Mária boltvezető öröme határtalan volt, hogy ismét fogadhatja a vevőket, régi ismerősöket. Arról is tájékoztatott, hogy a délelőtti órákban tízen tértek be könyveket nézegetni, vagy vásárolni. Akadtak érdeklődők, akik a hátsó, antikváriumi részleg gazdag kínálatából válogattak.

Könyvkölcsönzés ismét

A komáromi Szinnyei József Városi Könyvtár minden részlege megnyitott hétfő reggel 8 órakor. A Nádor utcai fiókkönyvtárban jártunk utána, hogyan is nézett ki az első viszonylag „szabad bejárásúˮ délelőtt az intézményben. Fabó Mária igazgató érdeklődésünkre elmondta, eddig telefonon rendelték meg az olvasók a kikölcsönözni vágyott könyvet, a köteteket személyesen vehették át a helyszínen. Hozzátette, csodálkozott azon, hogy mennyi olvasó élt ezzel a lehetőséggel, mivel volt olyan napjuk, amikor 30–40 fő is megfordult a könyvtár valamelyik részlegén. „Azokat a példányokat pedig, amelyeket visszahoztak, hét napra karanténba helyeztük. Ezt most is így csináljuk: biztos, ami biztosˮ – fejtette ki Fabó.

A hétfői nyitáskor csak szállingóznak az emberek a könyvtárban. A Nádor utcai épületbe összesen hat személyt engedhetnek be, egy fő nagyjából 10 percet tartózkodhat bent a szükséges biztonsági előírások betartásával. A könyvtárban úgy kalkulálnak, hogy a napokban lesz egy felfutási időszak, míg elterjed a nyitás híre a városban. Ottjártunkkor egy középkorú férfi toppant be az intézménybe, aki a kikölcsönzött könyveket hozta vissza. Ő is meglepődött, hogy az eddigiekhez képest szabadabb bejárása van az épületbe, nem tudta, hogy hétfőtől ismét fogadja az olvasókat a könyvtár.





Uszoda hónapok múlva

A komáromi fedett uszoda nyitásáról is érdeklődtünk az üzemeltető Comorra Servis vállalatnál. Kollár Gábor igazgató megkeresésünkre elmondta, jelenleg folyamatban van a gyereköltöző átépítése. Ez azt jelenti, hogy az uszodát senki sem használhatja egészen addig, amíg be nem fejeződnek a felújítási munkák – amire a nyár elejéig biztosan várni kell. Egyelőre az uszodát használó sportklubokkal egyeztetnek arról, hogy a nyári hónapokban milyen feltételek mellett használhatnák a medencét. A nagyközönségnek valószínűleg szeptemberig kell majd várnia arra, hogy jegyet válthasson. Kollár Gábor megjegyezte, a termálfürdő megnyitását érdemesebb figyelni, erre az enyhítések következő fordulójában kerülhet sor.

Kiállítások holnaptól

A komáromi Duna Menti Múzeum (DMM) jelenleg a nyári nyitvatartás szerint működik. Hétfőn egyébként sem nyitnának ki, ám április 20-ától várják az egyéni látogatókat, akik az összes állandó és időszaki kiállítást megnézhetik keddtől szombatig 9 és 17 óra között. A belépéshez egy érvényes, negatív koronavírustesztre vagy a védőoltás második dózisának felvételéről szóló igazolásra van szükség, a reszpirátor használata kötelező. Egy teremben legfeljebb hat személy tartózkodhat. Csütörtöky József igazgató lapunknak elmondta, a főépületben jelenleg a még tavaly megnyitott Lehár-emlékkiállítást, illetve a Duna menti anziksz nevű művészeti tárlatot nézhetik meg az érdeklődők, a Zichy-palotában látogatható a Jókai Egyesület jubileumi kiállítása is.

A legközelebbi új tárlat a DMM létrejöttének 135. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás, amely során azokat a szerzeményeket, tárgyakat mutatnák be május 21-én, amelyek az elmúlt 20 évben kerültek a múzeum birtokába. „Szeretnénk a látogatóinknak azzal kedveskedni, hogy olyan tárgyakat láthatnak, amiket mi már ismerünk, ők viszont még nemˮ – fejtette ki az igazgató. Ezt a Fábry Zoltánról szóló emlékkiállítás követi május végén, amelyet a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma már bemutatott Pozsonyban. (béva, tb, ie, sk, száz, vp)