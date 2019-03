Változik a szemételszállítás Dunaszerdahelyen

Új szabályok lépnek életbe a dunaszerdahelyi hulladék-gazdálkodásban, a változások a magánszemélyeket és a vállalkozókat is érintik.

A városi hivatal elindította a kukák egyedi jelölését, minden szeméttároló egy sárga matricát kap, amely egy kódszámot is tartalmaz.

Egy családi ház, melyben öten laknak, egy darab 120 literes kukát kap a háztartási hulladék gyűjtésére, melyért személyenként 29 eurós illetéket kell fizetniük a családi házakban és a panellakásokban lakóknak. A családi házban élőknek lehetőségük van arra, hogy további kukát béreljenek évi 85 euróért. Márciusban már nem szállítják el a kukák mellé kihelyezett szemetet. Ha nagyobb mennyiségű háztartási hulladék van kilátásban, a városi hivatalban lehet 120 literes zsákokat vásárolni – darabját 3 euróért. Kivétel a város által bejelentett lomtalanítás.

A házak átalakításakor vagy felújításakor felhalmozódott építkezési törmeléket a Municipal cég Pozsonyi úti gyűjtőhelyére kell elszállítani, illetve itt lehet gyűjtőkonténert igényelni.



A kerttulajdonosoknak is változással kell számolniuk, mert a városi hivatal megszüntette a 7 és 20 köbméter térfogatú konténereket. Gyakran fordult elő ugyanis, hogy ezekbe nemcsak a kerti hulladék került, hanem mindennemű szemét – akár bútor is. A kerttulajdonosok zöld zsákokat igényelhetnek a kerti hulladék elszállítására. A kommunális hulladékot továbbra is a 120 literes kukákba vagy a városházán 3 euróért megvásárolható 120 literes zsákokba gyűjthetik.

A vállalkozóknak és a jogi személyeknek március 15-ig kell jelentkezniük a városházán, ahol 240 literes szeméttárolókat igényelhetnek, mert számukra megszűnik az eddigi, kéthetente esedékes szemétlszállítás. Ezek az új tárolók is speciális jellel lesznek ellátva, csak a matricával ellátott kukákból szállítják el a szemetet. A tárolón kívül csak a 3 eurós 120 literes zsákban kihelyezett szemetet szállítják el. A vállalkozók és jogi személyek azonban eldönthetik, hány kukát igényelnek vagy milyen űrmértékűt és milyen gyakran kérik a szemét elszállítását.(sk, dunaszerdahelyi.sk)