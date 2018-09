Választások előtti pénzelosztás

Érsekújvár | Rendkívüli önkormányzati ülésen hagyta jóvá a testület a városi sportkluboknak és kulturális szervezeteknek szánt többlettámogatást. Első nekifutásra nem fogadták el a képviselők azt a módosító javaslatot, melyet a sport és kulturális bizottság nyújtott be a szeptemberi ülésen.

Huszonöt képviselőből csak tizenheten jelentek meg a hétfő délutáni önkormányzati ülésen, de így is határozatképes volt a testület. Tóth Mihály MKP–Híd képviselő, a sportbizottság elnöke elmondta, új módosító javaslatot terjeszt be, melyet a sportbizottság a szeptember 13-i ülésén fogadott el. Ennek alapján az érsekújvári HC Start kézilabdacsapat 42 500, a jégkorongozók társulása 130 500, a futballklub 25 000 az atlétikai klub 6500 euró támogatást kapott. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. A testület tagjai felszólalásaikban támadták Štefan Prešinsky független képviselőt, aki nehezményezte, hogy nehezen átlátható a város jelenlegi támogatási rendszere. Prešinsky elmondta, testnevelő tanárként dolgozik, és nem áll szándékában temetni az érsekújvári sportot. Érdeke a fiatal sporttehetségek felkarolása, ám szeretné, ha jobb koncepciója lenne a városnak a városi szervezetek támogatására. Az Érsekújvári Polgári Klub 1000, a civil szervezeteket tömörítő KultúrKorzó 2500, a Művészeti Aktivitások Polgári Társulás 2500 euró támogatást kapott. Hetedik alkalommal módosították az idei költségvetést a képviselők, a többlettámogatások miatt 165 500 euróval emelték a kiadási tételt. Lukáš Štefánik ezt azzal indokolta, hogy a legutóbbi ülésen már 50 ezer euróval emelték ezt a tételt a büdzsében, ám akkor a testület nem hagyott jóvá semmilyen támogatást. Richard Schwarz, a szlovák nagykoalíció képviselője elmondta, néhány képviselő el sem jött volna most szavazni, ha az első őszi ülést követően, amikor nem hagyták jóvá a támogatást, nem lett volna olyan masszív az érsekújvári sportklubok és a lakosok tiltakozása a közösségi oldalakon.

A testület tagjai egyetértettek abban, hogy a városi büdzséből elsősorban az ifjúsági sportot kell támogatni, ám a fiataloknak szükségük van a példaképekre, hogy felnézhessenek az élsportolókra. Érsekújvár önkormányzata ezért a felnőtt sportolóktól sem vonhatja meg a támogatását.