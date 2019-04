Vághosszúfalu öntudatos választói

A mostani elnökválasztás első fordulójában Zuzana Čaputovát a lakosok 49,8 százaléka, a második fordulóban a lakosok 70,97 százaléka választotta. A legnagyobb választókedv a vágsellyei járásbeli Vághosszúfalun volt, ahol a lakosok 54,18 százaléka járult az urnákhoz. A Vág menti község nem csak ezen a téren bizonyult rekordernek a járásban, hanem abban is, hogy Zuzana Čaputovára a lakosok 87,03 százaléka szavazott, és Maroš Šefčovič csak a választók 12,96 százalékát győzte meg a kampány során. Vágkirályfán és Pereden is több mint nyolcvan százalékot kapott Zuzana Čaputová, és ezekben a községekben kapta a legkevesebb szavazatot Maroš Šefčovič. Vághosszúfalun csak 12,96, Vágkirályfán 15,45 és Pereden is csak a lakosok 17,27 százalékát győzte meg az ellenjelölt. A legalacsonyabb részvételi arány Szelőcén volt, ahol csak a lakosok 19,38 százaléka élt szavazati jogával. Vágsellyén a lakosok 48,46 százaléka választott, Zuzana Čaputovát a lakosok 71,33 százaléka, 5576 személy választotta, Maroš Šefčovičot a lakosok 28,66 százaléka, 2241 lakos látta volna szívesen az államelnöki székben.