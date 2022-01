Újra üzemel a galántai mozi

A koronavírus-járvány kezdete óta a kulturális rendezvények szervezése teljesen háttérbe szorul. A galántai kultúrház több mint másfél éve nem működhet rendes üzemmódban.

Megváltozott feltételek

Peter Kolek igazgató lapunknak elmondta, akiknek a munkája megengedi, például a könyvelő vagy a bérelszámoló, otthonról dolgoznak, a többi alkalmazott korlátozott, 80 százalékos munkaviszonyban dolgozik hónapok óta. „Annyira nem kifizetődő a jelenlegi korlátozások mellett a működés, hogy csak a mozit tudjuk újra üzemeltetni. Bízunk benne, hogy további lazítások jönnek, mert a mostani helyzetben semmit sem érdemes szervezni. Ötven embert engedhetünk be például a több mint 300 férőhelyes színházterembe, az két sort jelent. Januárra nem is terveztünk semmilyen előadást, mert sem az előadók, sem a nézők részéről nincs érdeklődés, hiszen nincs mód semmiféle tevékenységre már hosszú ideje. A moziban két olyan filmet tudunk bemutatni, amelyeket érdemesnek találtunk a kínálatból kiválasztani, ezzel indítunk, aztán továbbra is kivárunk” – fejtette ki Peter Kolek.

Tarthatatlan helyzet

A kultúrház igazgatója elmondta, ősszel nagyon bíztak benne, hogy decemberben legalább mikulás napi ünnepséget, karácsonyi vásárt tudnak szervezni, de nem így lett. „Nyáron a férőhelyek 50 százalékos kihasználtságával tudtunk működni, vagyis nagyjából 150 néző jöhetett az előadásokra. Így már viszonylag rentábilis rendezvényeket tudtunk szervezni, de mivel nyár volt, igyekeztünk a legtöbb programot szabadtéren megvalósítani, például a kastély udvarán vagy az amfiteátrumban. Több olyan koncertet szerveztünk, ahol 300-400 résztvevő volt, nagy sikerük volt a pénteki zenés esteknek. Ez is azt bizonyítja, hogy az emberek már nagyon ki vannak éhezve a kultúrára, hiányoznak nekik a programok, találkozások. Októbertől viszont újra sorban le kellett mondani a tervezett rendezvényeket, színházi előadások, musicalek maradtak el. Azóta igyekszünk karbantartási, felújítási munkákat végezni és várjuk, hogy jobb irányba forduljanak a dolgok. Az is sokat segítene, ha nem csak az úgynevezett OP üzemmódban, vagyis a beoltottak és a Covid-19 betegségen átesetteknek szervezhetnénk programokat, hanem negatív koronavírus-teszttel is beengedhetnénk az érdeklődőket, a jelenlegi helyzet tarthatatlan. A kapacitások 50 százalékos kihasználtságánál sem mindig érdemes megszervezni egy programot, de legalább az előadók felléphetnek. Májusban talán lesz majd egy előadás, egy ABBA-musical, de ez csak egy nagyon óvatos terv” – tette hozzá Peter Kolek.