Újfajta szolgáltatások a városi köztemetőkbe látogatóknak

A módosított nyitva tartás mellett a városi köztemetőkben idén további szolgáltatások bevezetésére hívják fel a lakosok figyelmét mindenszentek és halottak napja előtt. A járási székhelyeken a temetőkertek fenntartói mindent megtesznek annak érdekében, hogy az emlékezés helye méltó, tiszta és rendezett legyen.

Tudatos osztályozás

A napokban tette közzé a Vágsellyei Városi Hivatal azt az oktatóvideót, amelyben arra buzdítják a lakosokat, hogy a köztemetőben se feledkezzenek meg a hulladék osztályozás fontosságáról. Zuzana Peštyová a városi hivatal környezetvédelmi referense a városháza honlapján és közösségi oldalán egyaránt nyilvánosságra hozott szemléltető videón azt is megmutatja a lakosoknak, hogyan kell a mécses műanyag részeit külön konténerbe helyezni, az üveg-, illetve műanyag részeket pedig egy másik tárolóba dobni. Peštyová szerint több tonna kommunális hulladék kerül osztályozatlanul a kukákba ahelyett, hogy környezettudatosabban szeparálnának a lakosok. Ezért a köztemető területére a nagy kapacitású konténerek mellé olyan szeméttárolókat helyeztek ki, ahová a szeparált hulladék kerül. Vágsellye köztemetőjén kívül a Vágvecse városrészben élők is tudatosabban járhatnak el a temetői hulladékkal. A szeretteik végső nyughelyét takarítóknak már a közelgő mindenszentek és halottak napja előtt lehetőségük lesz külön konténerbe dobni a műanyag koszorúkat és mécseseket. Akadnak lakosok, akik szívesen vennék, ha elemek tárolására alkalmas kuka is kerülne a temetőkertbe. Az elemeket és a led-lámpákat, mint ahogyan bármilyen más elektronikai hulladékot is a temető fenntartója javaslatára haza kellene vinniük az emlékezőknek a temetőből. Nem kizárt, hogy a hivatal munkatársai fontolóra veszik egy ilyen elemtároló kihelyezését a köztemetőben. Más vágsellyei lakosok azt javasolták, helyezzenek a kukákra fényképes matricákat, így az osztályozásban kevésbé jártas temetőlátogatók is tudnák, mit hová kell kidobniuk. A vágsellyei köztemetőben meghosszabbítják a nyitva tartást, október 28-tól 31-ig 8 és 20 óra között, november 1-jétől 3-ig reggel 8 és 22 óra között látogatható a temetőkert.