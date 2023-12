Újabb Ipoly-híd Magyarország és Szlovákia között

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter (Fidesz) az avatóünnepségen emlékeztetett rá, hogy 2010-ben még csak huszonkét határátkelési pont volt a két ország között, míg most a harminckilencediket adták át. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia is stratégiai fontosságot tulajdonít határai törvényes átjárhatóságának.

„Nekünk az a stratégiai feladatunk, hogy minél több átkelési lehetőség legyen Magyarország és Szlovákia között. Ez jó Szlovákiának, jó Magyarországnak, jó a szlovákoknak és jó a magyaroknak a határ mindkét oldalán” – szögezte le beszédében.

Az új szlovák kormány felállása kapcsán kiemelte, hogy a megegyezést, amelynek alapján ez az új átkelő is elkészülhetett ugyanezzel az összetételű kormánnyal írtuk alá ugyanilyen összetételű kormányként, minthogy Robert Fico és Orbán Viktor 2014-ben kötött megállapodásába foglaltuk bele azokat az Ipoly-hidakat, amelyeket most megépítünk. Rámutatott, hogy méltatlan állapotot számoltak fel, ugyanis Ipolyvarbó és Őrhalom között legalább fél órát kellett autózni, 23-24 kilométert kerülve, és ez most pár percre, néhány száz méterre csökkent.

„Az újabb híd is világosan bizonyítja, hogy Magyarország és Szlovákia kiválóan együttműködve jól használja fel a rendelkezésre álló európai uniós forrásokat” – mondta.

Jövő év elején újabb átkelési pontot adnak át Drégelypalánknál. Szijjártó Péter kifejtette, hogy sokan emlékeznek még azokra az időkre, amikor közel sem volt természetes a nyugodt és akadálytalan átkelés a két ország között. Legutóbb a koronavírus-járvány idején vált világossá, hogy a szabad átkelés a határon olyan, mint a levegő.

„Ha van, észre sem vesszük, ha nincs, akkor pedig azonnal hiányzik mindenkinek” – fogalmazott.

A miniszter végezetül kitért arra is, hogy napjaink nehézségei még inkább felértékelik a kiszámítható, kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi kapcsolatok jelentőségét. Rámutatott arra, hogy határ mentén élni különleges élethelyzetet jelent, amelynek milyenségét az határozza meg, hogy ez a határ elválaszt vagy összeköt, ellehetetleníti a két oldal közötti gazdasági, társadalmi, családi, baráti kapcsolatokat, vagy elősegíti ezeket.

(MTI)