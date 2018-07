Új üzletközpont épül Somorján

Somorja | Új üzletközpont nyílik a közeljövőben Somorján, a Lidl mellett. Valacsay Mária, a somorjai önkormányzat építészeti, beruházási és városfejlesztési szakosztályának osztályvezetője elmondta, hogy még csak a régészeti feltárásoknál tartanak, egyelőre szó sincs építkezésről.

Az új bevásárlóközpont, a Forespo Dunaj 1 Rt., valamint a Retail Box Somorja közreműködésével, egyhektáros területen épül fel. Az épület egyszintes, 90 x 84 négyzetméteres lesz, amelyben kilenc önálló, több száz négyzetméteres üzlet kap helyet, több mint száz parkolóhellyel. A közvetlen csatlakozó kereszteződés forgalmát is szabályozni fogják, további letérő sávok hozzáadásával az egyes üzletközpontokhoz.

Kérdésünkre, lesz- e körforgalom ezen a már most is nagyon forgalmas kereszteződésen, Valacsay Mária azt válaszolta, hogy a kereszteződés hivatalos kapacitásértékelése nem indokolja a körforgalmat. Ez ugyanis csak akkor indokolt, ha a kereszteződés mind a négy irányból egyformán van megterhelve, ám itt a 63-as út forgalma jóval nagyobb, mint a másik két csatlakozó úté. Tegnap megérkezett az építkezési engedély is, amely pár héten belül jogerős lesz, miután lezárul a régészeti feltárás, és nem merülnek fel ellenvetések.