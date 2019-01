Ügyészi figyelmeztetés Nagykaposnak a nyitvatartás korlátozása miatt

A kocsimosó tulajdonosa is végeztetett zajmérést, a város azonban a lakosok kérésére független szakemberekkel is megismételtette a vizsgálatot (A szerző felvétele)

Nagykaposon az erre vonatkozó, évek óta hatályos rendeletet a korábbi önkormányzat 2018 nyarán azért módosította, mert miután a Fő utcán megnyílt egy önkiszolgáló kocsimosó, a környéken élők panaszkodni kezdtek a zaj miatt. Az éjjel-nappal nyitva tartó létesítmény tulajdonosa egyébként minden, a jogszabályokban meghatározott feltételnek eleget tett, amikor megnyitotta a kocsimosót, ám a közelben lakók jelezték a városvezetésnek, hogy a szolgáltatás zavarja a nyugalmukat. Petrikán Péter polgármester lapunknak elmondta, miután az egyik önkormányzati ülésén az érintettek és azok jogi képviselője is részt vett, megállapodtak abban, hogy független szakértővel zajméréseket végeztetnek a helyszínen, a költségeket a város vállalja. (A mérések hivatalos eredményét a városvezetés eddig nem kapta meg.) Ha a mért zajszint meghaladná a határértéket, a szolgáltatóval szemben intézkedhetnekaz illetékes hivatalok. A vállalkozó egyébként időközben zajvédő falakat is építtetett a mosó mellé, az önkormányzat pedig a helyi érvényű rendeletében azoknak a kocsimosóknak, melyek a benzinkutak mellett vannak, ünnep- és vasárnapok kivételével reggel 6-tól este 10 óráig engedélyezte a nyitvatartást. A Fő utcai mosó tulajdonosa azonnal panaszt tett a szerinte diszkriminatív szabályozás miatt a hivatalos szerveknél.Az ügyészség a panaszos álláspontjával értett egyet, a város vezetését pedig írásban figyelmeztette arra, hogy a nyáron elfogadott rendelet egyes részei jogellenesek, és egyes vállalkozások üzemeltetőire nézve hátrányos megkülönböztetést tartalmaznak. Az alakuló ülésen ezért új helyi érvényű rendeletet terjesztettek az önkormányzat elé, mely remélhetőleg már minden szempontból megfelel a törvényben előírtaknak, a kocsimosók – köztük a Fő utcai számára is – éjjel-nappali nyitvatartást engedélyez. A testületben azonban hosszú vita folyt arról, miképp lehetne olyan megoldást találni, mely a panaszt tevő lakosok és a vállalkozók érdekeit sem sértené. Az egyik módosító javaslat szerint az önkiszolgáló szolgáltatás nyitv tartását Nagykaposon este 10 óráig engedélyezték volna, ám ezt később a javaslattevő visszavonta. Volt olyan képviselő, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a szabályozás ebben a formában életbe lépne, gyakorlatilag azt is korlátozni kellene, hogy a bankautomatákat a lakosok este 10 után használhassák. A vitában résztvevő képviselők egy részét arra is figyelmeztették, hogy ha olyan szabályozást fogadna el a testület, mely miatt valamely vállalkozónak bevételkiesése keletkezne, a kárért a jogszabályok szerint a képviselőket is anyagi felelősség terhelné. A nyitvatartásra vonatkozó új rendeletet végül a 12 fős testületből 10-en szavazták meg.