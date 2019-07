Udvardon támogatják a fiatal családokat

Udvard önkormányzata feltételhez szabta a támogatást. Az újszülött gyermekek anyagi támogatásáról szóló rendelet szerint csak azok tarthatnak igényt az egyszeri segítségre, ha nincs tartozásuk az önkormányzattal szemben. További feltétel, hogy a gyermek születésekor, illetve a gyermek születése előtti egy évben állandó udvardi lakhelye legyen a kérelmezőnek. A csecsemők támogatása ikerszülés esetében minden újszülöttnek jár. Az idén tavasztól érvényes rendelet alapján nem kaphat támogatást a fiatalkorú szülő, illetve az olyan szülő, akinek egy korábban született gyermeke állami gondozásba, vagy nevelőszülőkhöz került. „Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatást a községi hivatal pénztárában fizetik ki a jogosult személynek, ha a gyermek legalább 28 napot élt. A támogatást legkésőbb 6 hónappal a szülést követően fizetik ki. Két oka van az új támogatás bevezetésének. Minden család számára anyagilag megterhelő egy újszülött érkezése, ebben próbál segíteni az önkormányzat. A másik ok, hogy Udvardon is egyre kevesebb gyermek születik” – olvasható az önkormányzat honlapján. „Udvardon tavaly 52 gyermek született, ebből húsz lány. A költözések számát tekintve 67 személy jelentkezett be tartós lakhelyre a községbe és 89-en elköltöztek, 57-en elhunytak. Tavaly 23 házasságot kötöttek Udvardon, ebből 12 egyházi és 11 civil esküvő volt. Jelenleg 5035 lakos él az Érsekújvárhoz közeli községben” -- olvasható Vadkerti Ilona a lakossági nyilvántartás, szociális ügyek és az anyakönyvi részleg munkatársának a tájékoztatásában.

Branislav Becík Udvard polgármestere elmondta, komoly hangsúlyt fektetnek az önkorányzati óvoda, valamint a magyar és a szlovák alapiskola folyamatos fejlesztésére. Idővel bölcsődét is nyitnának a községben, és még több játszóteret újítanának fel.