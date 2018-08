Trópusi napoknak és éjszakáknak nézünk elébe

Pozsony | A forró, trópusi levegőnek köszönhetően nemcsak nappal, hanem éjszaka is rendkívül meleg lesz a következő napokban. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott a közösségi oldalán szerdán. Trópusi éjszakák nemcsak Nyugat-Szlovákiában, hanem az ország további régióiban is várhatók.

A hőségért nem csupán a meleg levegő erősödő beáramlása, hanem a szél, és részben a magasabb páratartalom is felelős. Enyhe, átmenetileg erősebb szél elsősorban Nyugat-Szlovákiában várható, ahol az éjszakák rendkívül melegek lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az előrejelzés szerint 24 fok körül alakul. Lehűlésre csak a hétvégén van kilátás.

Kedden (8. 7.) az ország délnyugati részén volt a legmelegebb. A muzslai, tótgurabi, szenicei és holicsi mérőállomáson tegnap 34 Celsius-fokot mértek. „A legkellemetlenebb időjárási körülmények valószínűleg Pozsony környékén voltak, mivel a magas hőmérséklet mellett itt volt a legmagasabb a levegő páratartalma is, ami fülledtséget okozott” – tájékoztattak a meteorológusok.



Több délnyugat-szlovákiai járásban is folytatódik a hőség a következő napokban. Helyenként akár 35-36 Celsius-fok is lehet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet másodfokú riasztást adott ki szerdára, csütörtökre és péntekre, amely 14 és 18 óra között marad érvényben. Csütörtökön és pénteken Délnyugat-Szlovákia mellett 35 fok lehet Kassa megyében, valamint a Losonci, Nagyrőcei, Rimaszombati, Miavai és Vágújhelyi járásban is.